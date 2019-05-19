Песня победителя Евровидения-2019 – Дункана Лоренса "Arcade": текст и перевод
Победителем Евровидения-2019 стал участник от Нидерландов Дункан Лоренс. По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 баллов. Артист покорил всю Европу с песней "Arcade".
Зрители и жюри во время финала Евровидения-2019 оценили выступление Дункана Лоренса в 492 балла (231 от жюри каждой из стран и 231 от телезрителей).
Читайте также: Дункан Лоренс победил на Евровидении-2019: фото и видео выступления
Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home
I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home
I spent all of the love I've saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game
Читайте также: Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: что известно о Дункане Лоренса
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
How many pennies in the slot?
Giving us up didn't take a lot
I saw the end 'fore it begun
Still I carried, I carried, I carry on
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
I don't need your games, game over
Get me off this rollercoaster
Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": перевод
Разбитое сердце – все, что у меня осталось,
И я все стараюсь собрать его осколки,
Но пару кусочков я потерял,
Пока волочил его домой.
Я боюсь самого себя,
В голове совершенно незнакомые мне мысли,
А тишина бьет молотом в голове,
Прошу, отвези меня, отвези меня домой.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.
Сколько монеток нужно положить в слот?
Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.
Я предвидел конец раньше, чем все началось,
Но я продолжал идти, идти вперед.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.
Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.
Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.
Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.
Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.
Выступление победителя Евровидения-2019 Duncan Laurence – Arcade: видео
Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. За победу в финале соревновались 26 исполнителей. Первая десятка финалистов определилась 14 мая, вторая – во время второго полуфинала, 16 мая. Шестерку финалистов, которые боролись за победу, закрыли страны-основатели Евровидения и страна-хозяин.
К слову, букмекеры прогнозировали победу Нидерландам, которые представлял исполнитель Дункан Лоренс с песней Arcade. Второе место в списках победителей возглавила представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке с песней Zero Gravity. Тройку лидеров закрепил представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. На четвертом месте расположился участник от Швейцарии Лука Хэнни с зажигательной песней She Got Me.
Финал Евровидения-2019: результаты голосования