Песня победителя Евровидения-2019 – Дункана Лоренса "Arcade": текст и перевод

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Дункан Лоуренс - Arcade: перевод и текст песни победителя Евровидения 2019
Пісня переможця Євробачення-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст і переклад / www.gettyimages.com

Победителем Евровидения-2019 стал участник от Нидерландов Дункан Лоренс. По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 баллов. Артист покорил всю Европу с песней "Arcade".

Зрители и жюри во время финала Евровидения-2019 оценили выступление Дункана Лоренса в 492 балла (231 от жюри каждой из стран и 231 от телезрителей).

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Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left
I'm still fixing all the cracks
Lost a couple of pieces when
I carried it, carried it, carried it home
I'm afraid of all I am
My mind feels like a foreign land
Silence ringing inside my head
Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved
We were always a losing game
Small-town boy in a big arcade
I got addicted to a losing game

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Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?
Giving us up didn't take a lot
I saw the end 'fore it begun
Still I carried, I carried, I carry on

Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game

I don't need your games, game over
Get me off this rollercoaster

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Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game
Ooh, ooh
All I know, all I know
Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": перевод

Разбитое сердце – все, что у меня осталось,
И я все стараюсь собрать его осколки,
Но пару кусочков я потерял,
Пока волочил его домой.
Я боюсь самого себя,
В голове совершенно незнакомые мне мысли,
А тишина бьет молотом в голове,
Прошу, отвези меня, отвези меня домой.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.

Сколько монеток нужно положить в слот?
Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.
Я предвидел конец раньше, чем все началось,
Но я продолжал идти, идти вперед.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.

Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.
Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,
Я хочу слезть с этих американских горок.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,
Но наша игра заранее была обречена на провал.
Паренек из маленького городка в большой игре,
Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,
Теперь я понимаю,
Что любить тебя – это безнадежная игра.

Выступление победителя Евровидения-2019 Duncan Laurence – Arcade: видео

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. За победу в финале соревновались 26 исполнителей. Первая десятка финалистов определилась 14 мая, вторая – во время второго полуфинала, 16 мая. Шестерку финалистов, которые боролись за победу, закрыли страны-основатели Евровидения и страна-хозяин.

К слову, букмекеры прогнозировали победу Нидерландам, которые представлял исполнитель Дункан Лоренс с песней Arcade. Второе место в списках победителей возглавила представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке с песней Zero Gravity. Тройку лидеров закрепил представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. На четвертом месте расположился участник от Швейцарии Лука Хэнни с зажигательной песней She Got Me.

Финал Евровидения-2019: результаты голосования

 

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Теги: LifeStyle Новости Израиля Евровидение 2019 Евровидение Музыка Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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