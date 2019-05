Победителем Евровидения-2019 стал участник от Нидерландов Дункан Лоренс. По результатам голосования жюри и телезрителей певец получил 492 баллов. Артист покорил всю Европу с песней "Arcade".

Зрители и жюри во время финала Евровидения-2019 оценили выступление Дункана Лоренса в 492 балла (231 от жюри каждой из стран и 231 от телезрителей).

Читайте также: Дункан Лоренс победил на Евровидении-2019: фото и видео выступления

Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": текст

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

A broken heart is all that's left

I'm still fixing all the cracks

Lost a couple of pieces when

I carried it, carried it, carried it home

I'm afraid of all I am

My mind feels like a foreign land

Silence ringing inside my head

Please, carry me, carry me, carry me home

I spent all of the love I've saved

We were always a losing game

Small-town boy in a big arcade

I got addicted to a losing game

Читайте также: Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: что известно о Дункане Лоренса

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

How many pennies in the slot?

Giving us up didn't take a lot

I saw the end 'fore it begun

Still I carried, I carried, I carry on

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

I don't need your games, game over

Get me off this rollercoaster

Читайте также: Евровидение-2019: онлайн-трансляция финала

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh, ooh

All I know, all I know

Loving you is a losing game

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

Песня победителя Евровидения-2019 Дункана Лоренса "Arcade": перевод

Разбитое сердце – все, что у меня осталось,

И я все стараюсь собрать его осколки,

Но пару кусочков я потерял,

Пока волочил его домой.

Я боюсь самого себя,

В голове совершенно незнакомые мне мысли,

А тишина бьет молотом в голове,

Прошу, отвези меня, отвези меня домой.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя – это безнадежная игра.

Сколько монеток нужно положить в слот?

Чтобы нас разлучить, много не понадобилось.

Я предвидел конец раньше, чем все началось,

Но я продолжал идти, идти вперед.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя – это безнадежная игра.

Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,

Я хочу слезть с этих американских горок.

Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена,

Я хочу слезть с этих американских горок.

Я подарил тебе всю сохранившую любовь,

Но наша игра заранее была обречена на провал.

Паренек из маленького городка в большой игре,

Но я увлекся этой безнадежной игрой.

Ууу, ууу,

Теперь я понимаю,

Что любить тебя – это безнадежная игра.

Выступление победителя Евровидения-2019 Duncan Laurence – Arcade: видео

Финал Евровидения-2019 состоялся в Тель-Авиве 18 мая. За победу в финале соревновались 26 исполнителей. Первая десятка финалистов определилась 14 мая, вторая – во время второго полуфинала, 16 мая. Шестерку финалистов, которые боролись за победу, закрыли страны-основатели Евровидения и страна-хозяин.

К слову, букмекеры прогнозировали победу Нидерландам, которые представлял исполнитель Дункан Лоренс с песней Arcade. Второе место в списках победителей возглавила представительница Австралии Кейт Миллер-Хейдке с песней Zero Gravity. Тройку лидеров закрепил представитель Швеции Джон Лундвик с песней Too Late for Love. На четвертом месте расположился участник от Швейцарии Лука Хэнни с зажигательной песней She Got Me.

Финал Евровидения-2019: результаты голосования