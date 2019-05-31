Песня "Скрябина" зазвучала на итальянскос: эксклюзивное интервью с певцом Оливером Альфонсо

Оливер Альфонсо – итальянский певец и музыкальный консультант. С 2014 года он провел десятки концертов у себя на родине и записал студийный альбом. Однако настоящая его карьера началась именно в Украине.

Недавно Альфонсо презентовал видеоклип на песню "Мам" Андрея Кузьменко и композиция впервые зазвучала в итальянском переводе. Что побудило итальянца переехать в Украину, почему он выбрал песню именно Кузьмы "Скрябина", а также о ближайших планах артиста – читайте в эксклюзивном интервью журналистам LifeStyle24.

Читайте также: 4 года без Кузьмы: хиты, которые мы помним до сих пор

Ты начинал свой творческий путь в Италии, где уже получил немалую популярность. Что же побудило переехать в Украину?

В Италии я работаю музыкальным консультантом на радио и телевидении. Моим клиентом, а впоследствии и коллегой, был музыкант, живущий во Львове. Он часто рассказывал мне об Украине и приглашал приехать. Тогда я еще вообще ничего не знал об этой стране. И все же мы с моим менеджером решили согласиться. На первый концерт во Львове пришло так много людей, что они были вынуждены стоять даже в коридоре. Тогда я понял, что украинцы уважают итальянскую культуру, и возникла идея продолжать свое творчество уже здесь. Это было в марте 2016 года. Сначала просто часто возвращался сюда, а потом решил пожить некоторое время в Львове.



Альфонсо Оливер во время одного из своих выступлений

Какие различия с жизнью в Италии ты тут почувствовал? Возможно, возникали какие-то трудности?

Я живу в Украине уже больше года. Пока вижу между странами больше общего, чем различий. В целом привычки украинцев и итальянцев мне кажутся очень похожими. Однако самая большая разница заключается, пожалуй, в том, что украинцы очень трепетно ​​относятся к своим традициям. Они привязаны к своей культуре. В Италии это – более размытое понятие. Ну и, конечно, на первое итальянцы едят пасту, а украинцы – суп. Парадоксально, но я себя всегда чувствую себя здесь как дома, даже несмотря на языковой барьер. Сначала я совсем ничего не понимал по украинский, но тогда мне как-то удавалось найти общий язык с людьми. Более душевно, чем словесно. И за время своего пребывания здесь я уже немного изучил его.

Как возникла идея снимать видеоклип на песню "Мам"? Есть много талантливых украинских артистов. Почему именно "Скрябин"?

Из тех украинских певцов, которых я слушал, меня его творчество больше всего задело. Песни Кузьмы, они вызывают душевный крик. У "Океана Эльзы", например, песни хорошие, они очень философские. А вот "Скрябин" напрямую через песню общался с народом.

Когда я возвращался в Италию из Украины, меня часто спрашивали, как дела в России. Меня это очень удивляло: как вообще можно перепутать две нации? Тогда у меня появилась идея рассказать миру больше об Украине.

Начал перепевать на итальянском множество украинских песен. Иногда делал у себя на странице в Facebook опрос, какую композицию мои фанаты хотят услышать следующей. Многие предлагали "Мам". Как только ее послушал, то сразу запала мне в сердце. Когда мы решили переводить эту песню, то встретились с мамой Андрея Кузьменко. Она послушала и очень обрадовалась, дала разрешение на официальный перевод. Затем мы решили снять видеоклип, она первой увидела его перед премьерой. Сказала, что мне удалось правильно передать эту песню.

Смотрите видеоклип Оливера Альфонсо на песню "Мам":

Эта песня особенно приходится по душе именно итальянцам. Ведь это такая нация, в которой сыновья очень привязаны к своим мамам. Есть даже специальный термин для этого явления – mammone. Это еще одна причина, почему я захотел ее спеть. Режиссером клипа является львовянин Алекс Сторожук. Он без слов понимал все то, что было нужно. У меня есть свой режиссер в Италии, однако над этим видео я хотел работать именно с украинским. Я очень доволен сотрудничеством с ним.

В этом году на "Евровидении" представитель Италии Алессандро Махмуд занял второе место. Интересовался ты этим конкурсом? Возможно, поддерживал кого-то из исполнителей?

Не имел возможности просматривать в этом году конкурс вживую, но потом смотрел немного в интернете. Прослеживается интересная тенденция: мир очень глобализируется. Ведь в 2018 году Италию представлял албанец, а теперь – парень с египетским корнями. И это – фантастически.

Кстати, не думал ты об участии в каком0то из талант0шоу в Украине или Италии?

Мне звонили организаторы одного из таких уже дважды. Предлагали пройти кастинг и отмечали, что есть все шансы пройти дальше. Но я не хочу, чтобы меня воспринимали как артиста известного шоу, прежде всего, хочу выступать как самостоятельный артист. Большая ошибка многих певцов, которые идут на такие кастинги, в том, что они забывают: не телевидение делает артистом, а публика. Ведь если ты уже завоевал ее, тогда ты артист.

Какие ближайшие планы относительно творческой деятельности? Где можно будет послушать тебя вживую?

В августе планируются концерты в рамках двух фестивалей. Пока они еще не позиционируют себя официально, поэтому советую следить за моими страницами в Facebook и Instagram. Там впоследствии будет подробная информация. Ближайшим проектом будет выпуск моей авторской песни "Мир и любовь". Исполнять ее буду на итальянском, а припев – на украинском. Оно также о семейной связи, с очень сильным эмоциональным подтекстом.