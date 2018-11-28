Песня уже есть, – певица Tayanna может принять участие в Нацотборе на Евровидение 2019

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Певица Tayanna может принять участие в "Евровидении 2019"
Певица Tayanna может принять участие в "Евровидении 2019" / Instagram / @tayanna_reshetnyak

Украинская певица Tayanna, которая два года подряд пыталась выбороть шанс представлять Украину на престижном конкурсе "Евровидение", рассказала, будет ли она участвовать в Нацотборе.

Ранее звезда в шутку призналась, что ее участие в шоу зависит от Андрея Данилко. По словам Tayanna, после Нацотбора "Евровидения 2018" именно этот звездный судья заявил, что если бы его не было в судейском кресле, артистка поехала бы на международный конкурс. Следовательно, только от харизматичного Андрея Данилко зависит ее участие в Нацотборе.

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Сейчас до первого этапа "Евровидения 2019" остается все меньше времени, поэтому всех поклонников интересует, будет ли Tayanna бороться за победу в отборе. Певица пока не дает утвердительного ответа, однако признается, что уже готовит песню к записи.

Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем "вау" и будем довольны результатом, тогда и примем окончательное решение,
– призналась Tayanna журналистам канала "Украина".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, который представлял Украину, занял 17 место.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение
Источник: Lifestyle
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