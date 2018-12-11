Песню группы Queen признали самой популярной композицией ХХ века: интересные детали

Хотя от премьеры песни "Bohemian Rhapsody" от группы Queen прошло более 40 лет, однако ее успех и до сих пор поражает меломанов. На днях композицию определили лучшим хитом ХХ века.

Британская группа Queen с легендарным Фредди Меркьюри покорила миллионы людей. Все с нетерпением ожидали новых композиций от коллектива, а теперь с удовольствием перепевают и слушают любимые хиты.

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Немалый успех группы и дальше продолжает удивлять. На днях один из крупнейших музыкальных холдингов Universal Music Group назвал песню "Bohemian Rhapsody" самой популярной композицией ХХ века. По данным представителей компании, количество прослушиваний хита Queen преодолело отметку в 1,5 миллиарда.

Breaking news Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. pic.twitter.com/utOYWH3S2r — Universal Music Group (@UMG) 11 грудня 2018 р.

К слову, песню "Bohemian Rhapsody" группа Queen представила в октябре 1975 года. Песня стремительно ворвалась в мировые чарты и стала первой композицией музыкантов, которая заняла первые строчки в хит-парадах Великобритании и США.

Смотрите клип к песне "Bohemian Rhapsody" от группы Queen (видео):

Напомним, что 1 ноября в Украине состоялась премьера долгожданной киноленты "Богемная рапсодия". Биографический мюзикл рассказывает о реальных фактах из жизни группы Queen с начала ее основания и до легендарного выступления на концерте Live Aid в 1985 году.