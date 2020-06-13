Петров пост, который введен в честь апостолов Петра и Павла является первым летним постом. В 2020 году пост приходится на понедельник, 15 июня и продлится до субботы, 11 июля. Что можно есть в Петров пост – читайте дальше.

Ежегодно Петров пост начинается в разное время. Все зависит от дня празднования Пасхи. Троица празднуется на 50-ый день после Воскресения Христова, а на следующей неделе в понедельник после празднования Троицы начинается Петров пост. Петропавловский пост может длиться от 1 до 6 недель. К примеру, в прошлом году пост длился 18 дней, а в этом году продлится 27 дней.

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История праздника

Пост ввели еще в древнейшие времена православной церкви. Упоминания о нем известны в "Апостольском предании" Ипполита Римского и датированы III веком после Рождества Христова. Утвердился Петров пост, когда в Риме и Константинополе были открыты храмы в честь апостолов Петра и Павла.



Апостолы Петр и Павел

Апостол Петр был простым рыбаком, а в Господа поверил после того, как Иисус прочитал проповедь в его лодке. Сети рыбаки стала рваться от количества рыбы, хотя до этого Петр не мог выловить ни одной рыбы. После этого вера его в Бога стала несокрушимой. Он единственный, кто не побоялся идти за Иисусом по воде.

Апостол Павел не воспринимал христианство. Он даже отправился в Дамаск на борьбу с ним. Впрочем, по дороге свет осиял его и он услышал слова Господа. Слепым он прибыл в Дамаск и принял крещение, после чего прозрел. С тех пор Петр и Павел считаются наиболее ревностными последователями Христа.

Они постились и молились перед тем, как начали проповедовать Евангелие и нести в народ учение о Христе. Поэтому подобно святым, верующие в Петров пост должны воздержаться от еды и развлечений, чтобы очистить свое тело и мысли.

Что можно есть в Петров пост

Традиционными блюдами Петрового поста является постный зеленый борщ, окрошка и холодник. Также в этот период готовят овощные салаты, тушеные овощи, рагу и блюда из бобовых. Для перекуса разрешается есть сухофрукты, мед, орехи, десерты без молока и яиц. Разрешается пить компот, квас и фруктовый кисель.



Какие блюда можно готовить на Петров пост

Календарь питания по дням

15 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

16 июня (вторник): Блюда из рыбы или морепродуктов.

17 июня (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

18 июня (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.

19 июня (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

20 июня (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.

21 июня (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.

22 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

23 июня (вторник): Разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

24 июня (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

25 июня (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.

26 июня (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

27 июня (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.

28 июня (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.

29 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

30 июня (вторник): Блюда из рыбы или морепродуктов.

1 июля (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

2 июля (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.

3 июля (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

4 июля (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.

5 июля (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.

6 июля (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

7 июля (вторник): Рождество Иоанна Предтечи. Рекомендуется употреблять блюда из рыбы или морепродуктов, можно немного вина.

8 июля (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

9 июля (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.

10 июля (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

11 июля (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.

Можно ли праздновать свадьбу в Петров пост

Церковь запрещает проводить свадебные торжества во время поста. В этот период запрещается алкоголь, жирная и мясная пища, развлечения и веселье. В народе говорят, что брак заключенный на Петровку будет несчастливым и быстро распадется.