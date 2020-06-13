Петров пост 2020: календарь питания на каждый день
Петров пост, который введен в честь апостолов Петра и Павла является первым летним постом. В 2020 году пост приходится на понедельник, 15 июня и продлится до субботы, 11 июля. Что можно есть в Петров пост – читайте дальше.
Ежегодно Петров пост начинается в разное время. Все зависит от дня празднования Пасхи. Троица празднуется на 50-ый день после Воскресения Христова, а на следующей неделе в понедельник после празднования Троицы начинается Петров пост. Петропавловский пост может длиться от 1 до 6 недель. К примеру, в прошлом году пост длился 18 дней, а в этом году продлится 27 дней.
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История праздника
Пост ввели еще в древнейшие времена православной церкви. Упоминания о нем известны в "Апостольском предании" Ипполита Римского и датированы III веком после Рождества Христова. Утвердился Петров пост, когда в Риме и Константинополе были открыты храмы в честь апостолов Петра и Павла.
Апостолы Петр и Павел
Апостол Петр был простым рыбаком, а в Господа поверил после того, как Иисус прочитал проповедь в его лодке. Сети рыбаки стала рваться от количества рыбы, хотя до этого Петр не мог выловить ни одной рыбы. После этого вера его в Бога стала несокрушимой. Он единственный, кто не побоялся идти за Иисусом по воде.
Апостол Павел не воспринимал христианство. Он даже отправился в Дамаск на борьбу с ним. Впрочем, по дороге свет осиял его и он услышал слова Господа. Слепым он прибыл в Дамаск и принял крещение, после чего прозрел. С тех пор Петр и Павел считаются наиболее ревностными последователями Христа.
Они постились и молились перед тем, как начали проповедовать Евангелие и нести в народ учение о Христе. Поэтому подобно святым, верующие в Петров пост должны воздержаться от еды и развлечений, чтобы очистить свое тело и мысли.
Что можно есть в Петров пост
Традиционными блюдами Петрового поста является постный зеленый борщ, окрошка и холодник. Также в этот период готовят овощные салаты, тушеные овощи, рагу и блюда из бобовых. Для перекуса разрешается есть сухофрукты, мед, орехи, десерты без молока и яиц. Разрешается пить компот, квас и фруктовый кисель.
Какие блюда можно готовить на Петров пост
Календарь питания по дням
15 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.
16 июня (вторник): Блюда из рыбы или морепродуктов.
17 июня (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
18 июня (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.
19 июня (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
20 июня (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.
21 июня (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.
22 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.
23 июня (вторник): Разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
24 июня (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
25 июня (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.
26 июня (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
27 июня (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.
28 июня (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.
29 июня (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.
30 июня (вторник): Блюда из рыбы или морепродуктов.
1 июля (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
2 июля (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.
3 июля (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
4 июля (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.
5 июля (воскресенье): Блюда из рыбы или морепродуктов.
6 июля (понедельник): Горячая пища без масла: каши, супы, тушеные овощи, грибы.
7 июля (вторник): Рождество Иоанна Предтечи. Рекомендуется употреблять блюда из рыбы или морепродуктов, можно немного вина.
8 июля (среда): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
9 июля (четверг): Блюда из рыбы или морепродуктов.
10 июля (пятница): Употребление пищи растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
11 июля (суббота): Блюда из рыбы или морепродуктов.
Можно ли праздновать свадьбу в Петров пост
Церковь запрещает проводить свадебные торжества во время поста. В этот период запрещается алкоголь, жирная и мясная пища, развлечения и веселье. В народе говорят, что брак заключенный на Петровку будет несчастливым и быстро распадется.