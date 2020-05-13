Певец Брайан Адамс сделал скандальное заявление о коронавирусе: Становитесь вегетарианцами!

Распространения коронавируса в мире не прекращается, поэтому немало концертов и светских мероприятий было отменено или перенесено. Одно из них – выступление канадского певца Браяна Адамса в Лондоне. Из-за этого мужчина не сдерживал возмущение.

Брайан Адамс опубликовал на инстаграм-странице фрагмент новой песни и добавил к видео скандальное заявление. Артист подчеркнул, что пандемия никогда не закончится, если в Азии продолжат покупать тушки животных на мокрых рынках, или же производить биологическое оружие. И слова возмущенный певец решил не подбирать.

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"Сегодня должны были начаться мои концерты в королевском Albert Hall, в Лондоне. Однако благодаря и*баному смакованию летучих мышей, продаже животных на мокрых рынках, жадных подонков, которые создают вирусы, жизнь всего мира поставили на паузу. И я уже не говорю о тысячах инфицированных или жертвах этого вируса. Мое обращение ко всем, кроме чертового "спасибо", – становитесь вегетарианцами!"– заявил Брайан Адамс.

Как известно, в довольно скандальном заявлении артист охватил все теории относительно происхождения коронавируса. В частности, как известно, COVID-19 впервые зафиксировали в китайском городе Ухань. Ученые предполагают, что люди могли заразиться вирусом после употребления инфицированных летучих мышей. По другой теории, вспышка началась с мокрого рынка в Ухане, где торгуют свежими морепродуктами и мясом. И Дональд Трамп в эти версии не очень верит и заявил, что коронавирус могли создать искусственно.

Журналисты The Guardian добавляют, что Брайан Адамс – не единственный, кто критиковал китайцев за их рацион. Так, Пол Маккартни также советовал жителям Азии прекратить есть животных и стать вегетарианцами.

"Посмотрим правде в глаза: это же какое-то Средневековье есть летучих мышей... Они не закроют свои мокрые рынки, из-за которых у всего мира проблемы. Но это не все, в чем мы можем обвинить их мокрые рынки. SARS, птичий грипп, другие болезни, которыми потом нас заразили... Для чего это? Для этих средневековых практик? Им стоит навести у себя порядок", – заявил Пол Маккартни.

Не стоял в стороне и участник группы Queen Брайан Мэй. Он также обратил внимание, что людям стоит пересмотреть свои продукты питания и не подвергать других смертельной опасности.