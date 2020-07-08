Французский певец Поль Манандиз перепел украинскую народную песню "Місяць на небі". Композицию он записал к четвертой годовщине трагической гибели на Донбассе Василия Слипака. На такой поступок музыканта вдохновило проникновенное исполнение Героя Украины и оперного певца.

Певец из Брюсселя Поль Манандиз уже пять лет живет в Украине и увлекается не только украинским культурным наследием, но и героями. На музыкальном ютуб-канале MVUA он опубликовал запись народной песни "Місяць на небі". Композицию музыкант посвятил всемирно известному украинскому оперному певцу Василию Слипаку.

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"К четвертой годовщине трагической гибели в бою с российскими оккупантами выдающегося оперного певца, добровольца и патриота Василия Слипака я подготовил свою версию давнего украинского романса "Місяць на небі", – представил французский певец свою работу.

Поль Манандиз признался, что давно мечтал записать эту известную песню. Однако вдохновением для работы стало исполнение именно Василия Слипака, которое он увидел на видеозпаписи. Таким образом он почтил Героя Украиины, который ушел из жизни в бою 29 июня 2016 года.

Поль Манандиз – Місяць на небі​: смотрите видео онлайн

Что известно о Василии Слипаке?

41-летний солист Парижской национальной оперы и волонтер погиб от пули снайпера в районе Дебальцево Донецкой области. Он сделал успешную карьеру во Франции, однако вернулся на родину и отправился на восток добровольцем в 2015 году, когда война уже шла. С позывным "Миф" он был пулеметчиком до трагического боя 29 июня 2016 года.

Похоронили Василия Слипака во Львове на Лычаковском кладбище. Ему было посмертно присвоено звание Героя Украины.