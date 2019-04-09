Певец Alekseev закрутил роман с солисткой группы "ВИА Гра" – СМИ

Украинский певец Alekseev, который не отказывается от выступлений в России и охотно получает там премии, закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пару заметили папарацци, когда влюбленные отдыхали в Венеции.

Соответствующий ролик появился у российского таблоида Super.ru. Журналисты получили видео от очевидцев, которые заметили звездную пару во время отдыха в романтической Венеции.

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На кадрах видно, как Alekseev нежно обнимает девушку, похожую на Ульяну Синецкую. Пара наслаждается общением и катается в лодке. Впоследствии СМИ узнали от инсайдеров, что в Венеции певцы провели несколько дней. Их романтическое путешествие пришлась на конец марта 2019 года.

Город обаяния, который требует особого состояния души,

– загадочно написал Alekseev в сети.

Кроме этого, знакомые Alekseev и Ульяны Синецкий признались, что давно знают об их романе. Отношения у пары начались после окончания популярного проекта "Новая фабрика звезд", где певцы в дуэте исполнили песню. Именно на шоу между Alekseev и Ульяной Синецкой возникла симпатия, поэтому пара начала переписку. Впоследствии вокалистка группы "ВИА Гра" засветилась на сольном концерте в Москве.

При этом пара не афиширует своих отношений, а на их страницах в социальных сетях не найти общих снимков. Причиной этому инсайдеры называют жесткие условия контракта Ульяны Синецкой в составе группы "ВИА Гра". Согласно условиям, она не может выходить замуж или кичиться своими отношениями. Не стремится разглашать эту информацию и Alekseev.

Журналисты LifeStyle 24 поинтересовались у представителей артиста, правдива ли информация российских СМИ. Однако те отказались комментировать слухи и лишь подтвердили, что артист действительно отдыхал в Венеции.

Свою сольную карьеру Alekseev начал в шоу "Голос страны". После эффектного появления на проекте он стремительно ворвался в шоу-бизнес. Впоследствии артист отличился рядом скандалов: Alekseev получил российские премии МУЗ-ТВ и Ru.TV, а в 2018 выступил на Евровидении от Беларуси.