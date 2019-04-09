Певец Alekseev закрутил роман с солисткой группы "ВИА Гра" – СМИ

32 Читати новину українською
Alekseev закрутил роман с Ульяной Синецкой – солисткой группы "ВИА Гра"
Alekseev закрутил роман с Ульяной Синецкой – солисткой группы "ВИА Гра" / LifeStyle 24

Украинский певец Alekseev, который не отказывается от выступлений в России и охотно получает там премии, закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой. Пару заметили папарацци, когда влюбленные отдыхали в Венеции.

Соответствующий ролик появился у российского таблоида Super.ru. Журналисты получили видео от очевидцев, которые заметили звездную пару во время отдыха в романтической Венеции.

Читайте также: Мы прошли семь кругов ада, – Елена Мозговая рассказала о браке с Дэвидом Аксельродом

На кадрах видно, как Alekseev нежно обнимает девушку, похожую на Ульяну Синецкую. Пара наслаждается общением и катается в лодке. Впоследствии СМИ узнали от инсайдеров, что в Венеции певцы провели несколько дней. Их романтическое путешествие пришлась на конец марта 2019 года.

Город обаяния, который требует особого состояния души,
– загадочно написал Alekseev в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Кроме этого, знакомые Alekseev и Ульяны Синецкий признались, что давно знают об их романе. Отношения у пары начались после окончания популярного проекта "Новая фабрика звезд", где певцы в дуэте исполнили песню. Именно на шоу между Alekseev и Ульяной Синецкой возникла симпатия, поэтому пара начала переписку. Впоследствии вокалистка группы "ВИА Гра" засветилась на сольном концерте в Москве.

При этом пара не афиширует своих отношений, а на их страницах в социальных сетях не найти общих снимков. Причиной этому инсайдеры называют жесткие условия контракта Ульяны Синецкой в составе группы "ВИА Гра". Согласно условиям, она не может выходить замуж или кичиться своими отношениями. Не стремится разглашать эту информацию и Alekseev.

Журналисты LifeStyle 24 поинтересовались у представителей артиста, правдива ли информация российских СМИ. Однако те отказались комментировать слухи и лишь подтвердили, что артист действительно отдыхал в Венеции.

Свою сольную карьеру Alekseev начал в шоу "Голос страны". После эффектного появления на проекте он стремительно ворвался в шоу-бизнес. Впоследствии артист отличился рядом скандалов: Alekseev получил российские премии МУЗ-ТВ и Ru.TV, а в 2018 выступил на Евровидении от Беларуси.

blog_ava
Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским
сегодня
27583
Теги: LifeStyle Звездные романы Музыка
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
сегодня 18:48 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
26
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 17:49 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
3706
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
8 апреля 19:01 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
49943
Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
8 апреля 18:15 Ланнистеры, Старки или Баратеоны: кто вы из "Игры престолов"
3196
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
8 апреля 12:51 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
15283
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук