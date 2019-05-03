Певец Julik кардинально сменил имидж: первое фото

7 Читати новину українською
Julik кардинально сменил имидж
Julik кардинально сменил имидж / Instagram / @julikofficial

Экс-участник команды DZIDZIO, Julik, решил пойти на кардинальные изменения и изменить прическу. Исполнитель сделал мелирование волос, чем изрядно удивил своих поклонников.

Об этом артист поделился со своими фанатами в социальних сетях. Само фото Юлик подписал так: "Люблю эксперементы! Не останавливаюсь ни перед чем, живу в свое удовольствие и стараюсь дарить людям радость. Смелый поступок, не так ли?".

Читайте также: В сети набирает популярность песня "Не зупиняйся" экс-участника DZIDZIO Julika

Певец покрасился из темно-коричневого цвета в светло-коричневый, отметив, что изменения нужны, особенно, если они – в лучшую сторону. Фото, которое Юлик опубликовал в Instagram, получило большой фидбэк от поклонников! Правда, они разделились на два лагеря: одни уверяют что новая прическа к лицу, другие – против таких изменений.


Julik с обновленным имиджем и его парикмахер Николай Дроник / Пресс–служба

Сам Юлик доволен работой мастеров, заверив нас отличным настроением и улыбкой в Instagram–Stories.

blog_ava
Инаугурация Зеленского: вероятная дата
сегодня
16973
Теги: LifeStyle Музыка Красота
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
сегодня 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
34
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
сегодня 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
39
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
сегодня 12:04 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 2290
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 09:12 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
23404
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
2 мая 20:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
55471
Новости
Больше новостей
Залиште відгук