Певец Julik показал, как живет Европа в разгар вспышки коронавируса: видео

Музыкант и бывший участник группы Dzidzio в разгар эпидемии коронавируса посетил Словакию и Австрию. На личной странице в инстаграме он показал, как европейцы реагируют на распространение заболевания и какие меры безопасности внедряют в аэропортах.

В течение последних недель число больных коронавирусом стремительно растет. Заболевание не обошло ни одну страну Европы. Сейчас наиболее людные туристические достопримечательности опустели, а туристы массово отменяют свои заграничные путешествия.

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Однако среди смельчаков, которые все же готовы рискнуть ради впечатлений – украинский певец и саундпродюсер Назарий Гук, который работает под творческим псевдонимом Julik. В течение последних дней он посетил с концертами две страны – Словакию и Австрию. Артист на страницах своего инстаграма поделился с фолловерами деталями поездки и показал, как живет Европа в разгар мировой эпидемии.

Так, Julik признался, что пошел на риск, однако тщательно соблюдал все меры предосторожности и привила гигиены. Он заявил, что после перелета в Братиславу в аэропорту он получил инструкцию по правилам поведения во время эпидемии. По его словам, в публичных местах установлены антисептики, а люди не поддаются панике как в Словакии, так и в Австрии.

Прилетели в Братиславу, температуру измерили, все хорошо. Есть люди в масках, но немного... все здесь спокойно и классно,

– отметил Julik.

По возвращении в Украину его также ждала проверка в аэропорту. Персонал убедился, что его температура в норме, и проинформировал о том, что в странах по всему миру есть риск заболевания коронавирусом.

Стоит отметить, что Министерство иностранных дел Украины призывает соотечественников отказаться от поездок за границу в ближайшее время. Правительство утверждает, что в случае заражения всем больным будет предоставлена надлежащая помощь, однако настоятельно рекомендует украинцам не ставить свое здоровье под сомнение. Среди самых опасных туристических направлений – Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, Испания, Франция, Греция, Китай, Южная Корея, Япония, США, Италия, Индия.