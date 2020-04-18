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Певец Julik призвал провести Пасху дома и поделился рецептом пасхи: видео

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Певец Julik / Фото: Пресс-служба

Популярный украинский певец и шоумен Julik накануне светлого праздника Воскресения Христа обратился к украинцам с просьбой оставаться дома. Также он отметил, что в этом году будет пересматривать литургию онлайн.

Пасха – это особенный праздник для каждой христианской семьи. Однако в условиях пандемии коронавируса необходимо оставаться дома на самоизоляции. Это может сохранить здоровье и жизнь вам и родным. Артист Julik отметил это и рассказал, как будет отмечать Пасху. Также он поделился рецептом итальянской пасхи на личной странице в инстаграме.

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Исполнитель проведет праздник дома, следуя советам священнослужителей. Вечером Юлик с женой и сыном освятят Пасхальную корзину, помолятся и пересмотрят литургию онлайн.

Призываю всех оставаться дома, сейчас крайне важно соблюдать все правила карантина! Проведите эти выходные с пользой для себя и семьи, попросите у Бога прощение всех грехов и радуйтесь каждому новому дню,
– обратился к сторонникам Julik.

Артист отметил, что не зря нам даются все испытания, это своеобразное обучение и осознание наших действий, и в целом всей жизни. Многие жизненные нюансы переосмыслены, отношение к жизни изменено, мы ценим то, что имеем конкретно сейчас.

Я хочу, чтобы Пасха принесла в вашу жизнь только позитив, чтобы вы ее провели в кругу самых близких людей. Мира, согласия, ну и самое главное – крепкого здоровья! Христос Воскрес!
– добавил певец.


Пасхальные богослужения онлайн / Инфографика 24 канала

Также Юлик поделился рецептом итальянского кулича "Коломаба", которую приготовил в собственной интерпретации.

Рецепт кулича "Коломаба" от исполнителя Юлика

Ингредиенты:

  • Мука (450 г)
  • Молоко (50 г)
  • Вода (80 г)
  • дрожжи (25 г)
  • яйца (2 шт)
  • масло (80 г)
  • соль (5 г)
  • сахар (100 г)
  • ванильный сахар (1 пакетик)
  • цедра апельсина (до 50 г)
  • экстракт апельсина (2 ст. ложки)
  • цукаты, изюм (по вкусу)

Ингредиенты для помазки:

  • яичный белок (1 шт)
  • сахар (5 ст. ложек)
  • цедра апельсина (по вкусу)
  • апельсиновый экстракт (1 ч. ложка)

Способ приготовления:

  1. Взбиваем все ингредиенты блендером до кремовой текстуры. Массу помещаем в формы для выпекания.
  2. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов и выпекаем 35-45 минут.
  3. После того, как куличи спечуться и остынут, посыпаем их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julik (@julikofficial)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Пасха Паска LifeStyle
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