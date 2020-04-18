Певец Julik призвал провести Пасху дома и поделился рецептом пасхи: видео

Популярный украинский певец и шоумен Julik накануне светлого праздника Воскресения Христа обратился к украинцам с просьбой оставаться дома. Также он отметил, что в этом году будет пересматривать литургию онлайн.

Пасха – это особенный праздник для каждой христианской семьи. Однако в условиях пандемии коронавируса необходимо оставаться дома на самоизоляции. Это может сохранить здоровье и жизнь вам и родным. Артист Julik отметил это и рассказал, как будет отмечать Пасху. Также он поделился рецептом итальянской пасхи на личной странице в инстаграме.

Читайте также: Как покрасить пасхальные яйца зеленкой: пошаговая инструкция от Славы Каминской

Исполнитель проведет праздник дома, следуя советам священнослужителей. Вечером Юлик с женой и сыном освятят Пасхальную корзину, помолятся и пересмотрят литургию онлайн.

Призываю всех оставаться дома, сейчас крайне важно соблюдать все правила карантина! Проведите эти выходные с пользой для себя и семьи, попросите у Бога прощение всех грехов и радуйтесь каждому новому дню,

– обратился к сторонникам Julik.

Артист отметил, что не зря нам даются все испытания, это своеобразное обучение и осознание наших действий, и в целом всей жизни. Многие жизненные нюансы переосмыслены, отношение к жизни изменено, мы ценим то, что имеем конкретно сейчас.

Я хочу, чтобы Пасха принесла в вашу жизнь только позитив, чтобы вы ее провели в кругу самых близких людей. Мира, согласия, ну и самое главное – крепкого здоровья! Христос Воскрес!

– добавил певец.



Пасхальные богослужения онлайн / Инфографика 24 канала

Также Юлик поделился рецептом итальянского кулича "Коломаба", которую приготовил в собственной интерпретации.

Рецепт кулича "Коломаба" от исполнителя Юлика

Ингредиенты:

Мука (450 г)

Молоко (50 г)

Вода (80 г)

дрожжи (25 г)

яйца (2 шт)

масло (80 г)

соль (5 г)

сахар (100 г)

ванильный сахар (1 пакетик)

цедра апельсина (до 50 г)

экстракт апельсина (2 ст. ложки)

цукаты, изюм (по вкусу)

Ингредиенты для помазки:

яичный белок (1 шт)

сахар (5 ст. ложек)

цедра апельсина (по вкусу)

апельсиновый экстракт (1 ч. ложка)

Способ приготовления:

Взбиваем все ингредиенты блендером до кремовой текстуры. Массу помещаем в формы для выпекания. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов и выпекаем 35-45 минут. После того, как куличи спечуться и остынут, посыпаем их сахарной пудрой.

Приятного аппетита!