Певец Julik призвал провести Пасху дома и поделился рецептом пасхи: видео
Популярный украинский певец и шоумен Julik накануне светлого праздника Воскресения Христа обратился к украинцам с просьбой оставаться дома. Также он отметил, что в этом году будет пересматривать литургию онлайн.
Пасха – это особенный праздник для каждой христианской семьи. Однако в условиях пандемии коронавируса необходимо оставаться дома на самоизоляции. Это может сохранить здоровье и жизнь вам и родным. Артист Julik отметил это и рассказал, как будет отмечать Пасху. Также он поделился рецептом итальянской пасхи на личной странице в инстаграме.
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Исполнитель проведет праздник дома, следуя советам священнослужителей. Вечером Юлик с женой и сыном освятят Пасхальную корзину, помолятся и пересмотрят литургию онлайн.
Призываю всех оставаться дома, сейчас крайне важно соблюдать все правила карантина! Проведите эти выходные с пользой для себя и семьи, попросите у Бога прощение всех грехов и радуйтесь каждому новому дню,
– обратился к сторонникам Julik.
Артист отметил, что не зря нам даются все испытания, это своеобразное обучение и осознание наших действий, и в целом всей жизни. Многие жизненные нюансы переосмыслены, отношение к жизни изменено, мы ценим то, что имеем конкретно сейчас.
Я хочу, чтобы Пасха принесла в вашу жизнь только позитив, чтобы вы ее провели в кругу самых близких людей. Мира, согласия, ну и самое главное – крепкого здоровья! Христос Воскрес!
– добавил певец.
Пасхальные богослужения онлайн / Инфографика 24 канала
Также Юлик поделился рецептом итальянского кулича "Коломаба", которую приготовил в собственной интерпретации.
Рецепт кулича "Коломаба" от исполнителя Юлика
Ингредиенты:
- Мука (450 г)
- Молоко (50 г)
- Вода (80 г)
- дрожжи (25 г)
- яйца (2 шт)
- масло (80 г)
- соль (5 г)
- сахар (100 г)
- ванильный сахар (1 пакетик)
- цедра апельсина (до 50 г)
- экстракт апельсина (2 ст. ложки)
- цукаты, изюм (по вкусу)
Ингредиенты для помазки:
- яичный белок (1 шт)
- сахар (5 ст. ложек)
- цедра апельсина (по вкусу)
- апельсиновый экстракт (1 ч. ложка)
Способ приготовления:
- Взбиваем все ингредиенты блендером до кремовой текстуры. Массу помещаем в формы для выпекания.
- Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов и выпекаем 35-45 минут.
- После того, как куличи спечуться и остынут, посыпаем их сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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