Певец KHAYAT рассказал, почему на него напали в Киеве

Украинский певец KHAYAT (Андрей Хаят), который был финалистом шоу "Голос страны-9" и участвовал в Нацотборе к Евровидению-2019, рассказал об ужасном избиении, которое произошло в феврале 2019 года. По словам артиста, его нетипичный наряд привлек внимание нападавших.

Как он рассказал в программе "Светская жизнь", инцидент произошел во время его поездки на встречу с поклонниками. Нетипичный наряд KHAYAT привлек внимание троих злоумышленников, которые и набросились на певца с кулаками.

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Я ехал на квартирник общаться с поклонниками. В принципе сам факт того, что парень покрасил волосы, возможно, для наших людей не совсем приемлем. Несколько раз меня хорошенько ударили, но я парень, поэтому дал сдачи, это обычные вещи для меня,

– рассказал KHAYAT.

Кроме этого, артист признался, что перед вокальной карьерой был стилистом. С подросткового возраста KHAYAT сам подбирал оригинальный наряд, а потом начал заказывать себе вещи у портного по собственным эскизам.

"Я чувствовал, что не могу одевать наряды, которые носят все, или покупать вещи в масс-маркете. Поэтому для меня всегда легче было что-то придумать, попросить портниху, чтобы она сшила что-то для меня. Потом так случилось, что меня пригласили по знакомству на работу как ассистента, а впоследствии как стилиста. Но сейчас только на музыку хватает времени. Поэтому, если я одеваю, то только себя сейчас", – добавил KHAYAT.

Отметим, что перед выступлением на Национальном отборе Евровидения-2019 артист заявил, что стал жертвой избиения. KHAYAT поделился фото, на котором показал побитое лицо. По его словам, в вагоне киевского метро на него напали трое неизвестных, которые похожи на тех, кто "недавно вышел из мест лишения свободы". К правоохранителям KHAYAT решил не обращаться, чтобы из жертвы не превратиться в обвиняемого. Такой инцидент всколыхнул СМИ и общественность, поэтому неудачная шутка Сергея Притулы о наряде певца вызвала резонанс в сети.

Если вы так одеваетесь в метро, то не удивительно, что вас избили!

– пошутил во время нацотбора Евровидения-2019 Сергей Притула.

Какие похожие случаи недавно случались в шоу-бизнесе? В декабре 2018 года жертвой нападения стал украинский артист Дзидзьо. Тогда артист и его пиар-менеджер утверждали, что вероятным инициатором нападения был мужчина по имени Михаил Мишков. Он, по словам певца, раньше приезжал в офис и заявлял, что является совладельцем компании DZIDZIO. В результате нападения у Дзидзьо разорвалась барабанная перепонка, и из-за этого группа отменила новогодние концерты, а полиция Киева возбудила уголовное дело. Больше месяца артист провел в больнице.



Кроме этого, 23 января на Киевщине произошло нападение на директора Оли Цибульской, Александра. Мужчина не получил серьезные травмы от злоумышленников. Два инцидента артисты не связывают между собой.