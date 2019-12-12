Певец Крис Браун показал первое фото новорожденного сына

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Крис Браун во второй раз стал отцом / urbanislandz.com

Американский певец Крис Браун, который попадал в ряд скандалов, во второй раз стал отцом. На днях он подтвердил слухи западных СМИ и показал первое фото с новорожденным сыном.

Ранее звездные родители намекали сторонникам, что стали родителями. На страницах Криса Брауна и его бывшей девушки Аммики Харрис появились сообщения, в которых звезды заговорили о рождении сына. В частности, модель написала: "Я влюбилась, когда впервые увидела тебя". А вот Крис Браун позировал в костюме с надписью "рожденный" и называл дату вероятных родов - 20 ноября 2019 года.

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На днях артист подтвердил все догадки и опубликовал первое фото с новорожденным сыном. На черно-белом кадре можно увидеть, как Крис Браун нежно прикасается к младенцу. Пока звездные родители решили не показывать лицо сына, однако охотно рассекретили его имя. Согласно сообщениям певца, мальчика назвали Аеко Катори Браун.

Кріс Браун показав перше фото з сином
Крис Браун показал первое фото с сыном / Instagram / @chrisbrownofficial

Впервые о беременности модели Аммики Харрис стало известно в конце августа 2019 года. Девушка тщательно скрывала новость о первенце, публикуя в сети архивные фото с идеальной фигурой. Не разглашал этой информации и Крис Браун, который, по словам инсайдеров, посоветовал модели избегать публичных выходов.

Такая секретность была не случайной. Как утверждают источники западных СМИ, Крис Браун был не в восторге от беременности Аммики Харрис. Артист бросил модель, как только узнал о ребенке. В то же время друзья бывшей пары утверждают, что Крис Браун не отказывается от сына, финансово и эмоционально поддерживал Аммику на протяжении всей ее беременности.

Кріс Браун та Амміка Гарріс
Крис Браун и Аммика Харрис / The Hollywood Unlocked

Для артиста этот ребенок не является первым. Крис Браун воспитывает 5-летнюю дочь Роялти, которую каждый раз показывает сторонникам в сети. Мамой девочки является модель Ниа Гусман, с которой он развелся перед рождением ребенка.

Донька Кріса Брауна
Дочь Криса Брауна / Instagram / @chrisbrownofficial

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные мамы
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