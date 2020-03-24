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Певец Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус, – СМИ

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Известный советский артист вместе с женой Ириной находится в больнице. У Льва Лещенко подозревают коронавирус. Певец почувствовал признаки простуды после возвращения из США, однако медики отказались осмотреть больного на дому.

О госпитализации артиста сообщил его концертный директор для "Интерфакса". По его словам, 11 марта Лев Лещенко вернулся из США и почувствовал первые симптомы болезни. Ввиду распространения коронавируса, он вызвал врачей на дом, однако те отказали певцу.

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В течение 10 дней 78-летний Лев Лещенко и его 65-летняя жена Ирина провели в самоизоляции. Однако родные пары посоветовали им самостоятельно обратиться к медикам для обследования. Сейчас чета находится в специализированной больнице в поселке Коммунарка недалеко от Москвы.

К нам никто не ехал. Они боятся. Попробуйте сказать, что вы из-за границы вернулись, они точно не приедут,
– прокомментировал концертный директор.

Представитель артиста отметил, что пара прошла все необходимые тесты на установление коронавируса и за три дня узнает результаты. Однако врачи уверяют, что состояние Льва Лещенко стабильное.

Стоит отметить, что по состоянию на 24 марта в России установлено 495 случаев заражения коронавирусом, а эпицентром болезни остается столица Москва – 290 случаев.

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Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости России Новости LifeStyle
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