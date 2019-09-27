Певец Олег Винник попал в базу "Миротворца"

Украинский исполнитель Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец" из-за участия в российском проекте "Всем мир 519", организаторы которого поддержали политику Кремля в отношении Украины.

Информация о том, что Винник попал в "чистилище", появилась на сайте базы "Миротворца".

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"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", – говорится в описании на сайте о Виннике.



Олег Винник попал в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта

Что такое "Миротворец"? Украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Днем ранее Олег Винник появился в видеоролике проекта "Всем мир 519", авторами которого стала российская группа "Мир 519", являющаяся сторонником президента РФ Владимира Путина. В видео Винник исполнил одну из своих песен, а также призвал всех к объединению мира, добавив в конце на украинском и русском языках "Всем мир".

Он стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, который снялся в российском проекте. Кроме него инициативу поддержали российский журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, исполнители Валерия, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Клявер, актеры Нонна Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из участников флешмоба публично встают на защиту агрессивной политики Кремля, в частности, в отношении Украины. А Познер, Валерия и мать Преснякова внесены в список Миротворца.

Смотрите видео ВСЕММИР, которое записал Олег Винник:

В комментарии для LifeStyle 24 представители Олега Винника объяснили, что это международный проект и видео было приурочено Международному дню мира, который ежегодно отмечается 21 сентября.

"Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем ​​укрепления идеалов мира среди всех стран и народов как на национальном, так и на международном уровне. Олег Винник неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем мир" языком своей страны", – отметили представители Олега Винника.