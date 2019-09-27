Певец Олег Винник попал в базу "Миротворца"

217 Читати новину українською
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца" / Instagram / @olegg.vynnyk

Украинский исполнитель Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец" из-за участия в российском проекте "Всем мир 519", организаторы которого поддержали политику Кремля в отношении Украины.

Информация о том, что Винник попал в "чистилище", появилась на сайте базы "Миротворца".

Читайте также: Олег Винник поддержал сторонников Путина и присоединился к российскому проекту "за мир"

"Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину", – говорится в описании на сайте о Виннике.

Олег Винник 
Олег Винник попал в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта

Что такое "Миротворец"? Украинская неправительственная организация, занимающаяся "исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Днем ранее Олег Винник появился в видеоролике проекта "Всем мир 519", авторами которого стала российская группа "Мир 519", являющаяся сторонником президента РФ Владимира Путина. В видео Винник исполнил одну из своих песен, а также призвал всех к объединению мира, добавив в конце на украинском и русском языках "Всем мир".

Он стал единственным представителем украинского шоу-бизнеса, который снялся в российском проекте. Кроме него инициативу поддержали российский журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, исполнители Валерия, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Клявер, актеры Нонна Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из участников флешмоба публично встают на защиту агрессивной политики Кремля, в частности, в отношении Украины. А Познер, Валерия и мать Преснякова внесены в список Миротворца.

Смотрите видео ВСЕММИР, которое записал Олег Винник:

В комментарии для LifeStyle 24 представители Олега Винника объяснили, что это международный проект и видео было приурочено Международному дню мира, который ежегодно отмечается 21 сентября.

"Этот день Генеральная Ассамблея ООН объявила днем ​​укрепления идеалов мира среди всех стран и народов как на национальном, так и на международном уровне. Олег Винник неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире. Решение поддержать Международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет в разрез с жизненной и патриотической позицией артиста. По условиям проекта, участнику необходимо было самостоятельно снять на камеру то, что он хочет сказать в защиту мира на планете и произнести фразу: "Всем мир" языком своей страны", – отметили представители Олега Винника.

blog_ava
27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
5179
Теги: Украина – Россия LifeStyle Новости LifeStyle Миротворец Олег Винник Скандал
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
сегодня 10:05 Самые популярные туристические направления для путешествий осенью
Альона Захарова 62
Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
26 сентября 16:13 Принцесса Беатрис обручилась: что известно о внучке Елизаветы II
Юлія Девда 935
7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
26 сентября 10:45 7 самых красивых морей мира, которые стоит увидеть в своей жизни
Олена Булан 6511
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
25 сентября 20:02 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 6105
Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
25 сентября 17:20 Как выглядеть стильно в черной одежде: потрясающие примеры знаменитостей с показа Dior
1517
Новости
Больше новостей
Залиште відгук