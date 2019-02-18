Певец Олег Винник снимает клип с Ольгой Сумской: появились первые кадры

82 Читати новину українською
Новый клип Олега Винника "Роксолана": Ольга Сумская снимется в ролике
Новый клип Олега Винника "Роксолана": Ольга Сумская снимется в ролике / Instagram / @olegg.vynnyk

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник готовит для своих поклонников сюрприз. Артист уже начал съемки нового клипа, в который пригласил актрису Ольгу Сумскую.

Олег Винник, в которого влюблены тысячи украинок, продолжает развивать свою сольную карьеру. После неожиданного дуэта с рэпером Потапом певец записал чувственную песню "Роксолана".

Читайте также: Олег Винник задумался над сменой имиджа: неожиданные детали

Символично на съемки нового клипа Олег Винник решил пригласить актрису Ольгу Сумскую. Именно она талантливо сыграла Роксолану в одноименном сериале 1996 года. За реализацию нового клипа взялась режиссер Елена Винярская, передает ТСН.

Мы очень тщательно отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые, не раздумывая ни минуты, согласились принять участие в нашей истории,
– рассказал Олег Винник.

Олег Винник на зйомках нового кліпу
Олег Винник на съемках нового клипа / Instagram / @olegg.vynnyk

Ольга Сумська зніметься у новому кліпі Олега Винника
Ольга Сумская снимется в новом клипе Олега Винника / Instagram / @olegg.vynnyk

Я с большим удовольствием приняла участие в съемках. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичен, магнетичен – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется,
– рассказала героиня клипа Ольга Сумская.

Кроме Ольги Сумской, авторы ролика пригласили знаменитую актрису Аду Роговцеву. Звезда исполнит роль матери в клипе Олега Винника.

"У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие", – вспоминает Олег Винник.

Премьера нового клипа певца запланирована на 28 февраля 2019 года. Скоро все поклонники Олега Винника смогут увидеть его тандем с Ольгой Сумской и Адой Роговцевой.

Песня Олега Винника "Роксолана": слушайте аудио

 

blog_ava
Украинские военные взяли в плен оккупанта
сегодня
408
Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Олег Винник
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
сегодня 16:24 Когда пройдет Оскар-2019: дата кинопремии
2413
Пасха в Украине 2019: дата и традиции
сегодня 12:51 Пасха в Украине 2019: дата и традиции
4944
Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
17 февраля 11:01 Нацотбор Евровидения-2019: согласны ли вы с результатами полуфиналов шоу – опрос
282
Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
17 февраля 10:03 Эду Ширану – 28: биография и топовые синглы певца
Олена Кандяк 109
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
16 февраля 22:36 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
6714
Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
16 февраля 11:02 Женская лень вылезает боком, – Ольга Сумская рассказала о секретах ухода за собой
Анастасія Манюхіна 628
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук