Певец Олег Винник снимает клип с Ольгой Сумской: появились первые кадры

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Олег Винник готовит для своих поклонников сюрприз. Артист уже начал съемки нового клипа, в который пригласил актрису Ольгу Сумскую.

Олег Винник, в которого влюблены тысячи украинок, продолжает развивать свою сольную карьеру. После неожиданного дуэта с рэпером Потапом певец записал чувственную песню "Роксолана".

Читайте также: Олег Винник задумался над сменой имиджа: неожиданные детали

Символично на съемки нового клипа Олег Винник решил пригласить актрису Ольгу Сумскую. Именно она талантливо сыграла Роксолану в одноименном сериале 1996 года. За реализацию нового клипа взялась режиссер Елена Винярская, передает ТСН.

Мы очень тщательно отбирали героев, среди которых есть легенды, артисты с большой буквы. Я счастлив, что нас свела судьба, с уважением отношусь к людям, которые, не раздумывая ни минуты, согласились принять участие в нашей истории,

– рассказал Олег Винник.



Олег Винник на съемках нового клипа / Instagram / @olegg.vynnyk



Ольга Сумская снимется в новом клипе Олега Винника / Instagram / @olegg.vynnyk

Я с большим удовольствием приняла участие в съемках. Во-первых, это возможность пообщаться с Олегом на площадке. Мы знакомы очень давно, и не секрет, что я являюсь поклонницей его творчества. То, что он харизматичен, магнетичен – знают все. Но также в нем есть драматизм, актерский талант. И в этом клипе, мне кажется, его глубина действительно раскроется,

– рассказала героиня клипа Ольга Сумская.

Кроме Ольги Сумской, авторы ролика пригласили знаменитую актрису Аду Роговцеву. Звезда исполнит роль матери в клипе Олега Винника.

"У нас было очень много кандидатур на эту роль. Но когда передо мной уже лежали фото всех гипотетических актеров, в три часа ночи пришла мысль пригласить Аду Роговцеву. Я почувствовал, что это именно ее персонаж. В 8 утра мы позвонили Аде Николаевне, рассказали идею клипа, и уже к 10 часам она подтвердила свое участие", – вспоминает Олег Винник.

Премьера нового клипа певца запланирована на 28 февраля 2019 года. Скоро все поклонники Олега Винника смогут увидеть его тандем с Ольгой Сумской и Адой Роговцевой.

Песня Олега Винника "Роксолана": слушайте аудио