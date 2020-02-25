Певец Пласидо Доминго публично извинился перед жертвами сексуальных домогательств

Репутация 78-летнего оперного певца потерпела крах после того, как 20 женщин обвинили звезду в сексуальных домогательствах. И пока следствие по резонансному делу продолжается, сам Пласидо Доминго, который ранее отрицал все обвинения, извинился перед жертвами и раскаялся в содеянном.

В августе прошлого года разгорелся очередной секс-скандал с участием знаменитого испанского исполнителя Пласидо Доминго. В течение месяца 20 женщин, среди которых именитые певицы и танцовщицы, обвинили бывшего директора оперы Лос-Анджелеса в домогательствах сексуального характера в обмен на роли. Огласку в прессе вызвал отказ певца от почетного поста, который поставил крест на его успешной карьере.

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Как сообщает издание Associated Press, только через полгода после громкого скандала Пласидо Доминго решился признать свою вину и публично извиниться перед своими жертвами за злоупотребление служебными обязанностями.

Я понимаю женщин, которые наконец почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И я хочу, чтобы они знали, что мне искренне жаль, что я причинил им боль. Я понимаю свою полную ответственность за совершенные действия. Я многое переосмыслил в этой истории,

– признался Пласидо Доминго.



Певец Пласидо Доминго извинился перед жертвами домогательств / Instagram / @placido_domingo

Легендарный певец заверил, что хочет, чтобы его пример стал уроком для представителей творческой индустрии и позволил избежать подобных случаев в будущем. Он отметил, что уважает смелых личностей, которые готовы выступать против неправомерных действий: "Я обязан влиять на позитивные изменения в оперной индустрии, чтобы больше никому не пришлось иметь такой опыт".

Напомним, что Пласидо Доминго оказался в центре секс-скандала в августе 2019 года. Тогда в домогательствах его обвинило 9 женщин, а в сентябре еще 11. После этого легенда испанской и мировой оперы покинул Метрополитен-оперу, отменив свое участие во всех постановках. Впоследствии он покинул престижный пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет. Заявление об увольнении он написал сам.