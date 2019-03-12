Певец Сергей Бабкин в четвертый раз станет отцом: первые фото

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Сергей и Снежана Бабкина в четвертый раз станут родителями
Сергей и Снежана Бабкина в четвертый раз станут родителями / viva.ua

Популярный украинский певец и участник группы 5'Nizza Сергей Бабкин готовится в четвертый раз стать отцом. Его очаровательная жена Снежана находится на 7 месяце беременности.

Артист заявил об этом на своей странице в Instagram. К неожиданному признанию Сергей Бабкин добавил совместное фото, на котором видно округлый живот Снежаны.

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На снимке, сделанном для журнала Viva, певец позировал в белой рубашке и брюках. А вот Снежана Бабкина предстала перед камерой в белом топе и юбке, обнажив свой беременный животик.

Мы на седьмом месяце от счастья,
– прокомментировал фото Сергей Бабкин.

"Мы долго никому не говорили новости – ни родителям, ни детям. Дети узнали первые. Мы сказали им за ужином, что летом появится братик или сестричка. Артур обрадовался, но он немногословен. А Веселина с того момента стала ежедневно задавать вопрос: где малыш будет спать, как его будут звать, что он будет есть", – рассказали Сергей и Снежана.

Счастливые супруги, которые уже воспитывают троих детей, не скрывают своего счастья от будущего пополнения в семье. Сергей и Снежана признались, что уже летом у них родится сын.

Да, это будет мальчик, как Сергей и хотел. Мы с Веселиной думали, что, может, девочка ... Веселина мечтала о сестренке, а Артур – о братике,
– призналась Снежана Бабкина.

 

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Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Сергей Бабкин
Источник: LifeStyle 24
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