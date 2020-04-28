Трансгендерный российский певец Оскар заболел коронавирусом

Российский певец, который известен под псевдонимом Оскар, заболел коронавирусом в США. В этом году артист сменил пол и теперь называет себя Скарлетт Ля Куин. Первые симптомы он почувствовал еще 8 марта и решился рассказать, как прогрессировала болезнь.

Сегодня, 28 марта, на личной странице в инстаграме российская звезда-трансгендер Оскар заявил о заболевании коронавирусом. Артист отметил, что подцепил болезнь еще 8 марта. Тогда он почувствовал признаки простуды и боль в горле. Однако, на то время, в Нью-Йорке еще не ввели карантин, а пандемия казалась местным жителям чем-то далеким и нереальным.

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Оскар, который после смены пола именует себя Скарлетт Ля Куин, признался, что уже впоследствии лишь за несколько дней в его районе диагностировали 5 тысяч инфицированных коронавирусом, а болезнь продолжала прогрессировать. Медицинские учреждения города были готовы к такому количеству случаев COVID-19.

Только за одну неделю мы прошли путь от "это где-то там" до "эпицентра эпидемии". В больнице, которая находится недалеко от моего дома, очереди людей, которые чувствовали недомогание, достигали нескольких кварталов,

– вспомнил артист.

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