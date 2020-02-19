Певец Вадим Олейник заявил о разводе с женой

Украинский певец Вадим Олейник заявил, что развелся с женой – пиар-менеджером Анной Браженко. В браке пара была 5 лет, однако не афишировала своих отношений.

Об этом артист рассказал в комментарии для телеграмм-канала Соломии Витвицкой. По словам Вадима Олейника, он уже два месяц как холостяк. Причин развода он решил не называть, лаконично заявив, что "просто так сложилось".

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Сейчас певец решил посвятить все свое время музыке, поэтому второй раз идти к алтарю он не планирует. Однако Вадим Олейник не скрывает: развод переживает болезненно и уже в поисках новой музы.

Да, я свободен, как ветер в поле, как волк-одиночка. Мы расстались месяца два назад. Я в хорошем настроении, пишу новую музыку, творю и ищу свою музу,

– отметил Вадим Олейник.

Не обошел он вопросов и об идеале женщины, который ищет. Вадим Олейник объяснил журналистке, что главное, чтобы его избранница не мешала строить карьеру и заниматься любимым делом.

"Мне 32. Я только понял, чего хочу от жизни. В первую очередь хочу заниматься музыкой, а потом жизнь покажет. Не хочу спешить", – добавил он.

Кто такой Вадим Олейник?

Это украинский певец, начинавший свою карьеру с "Фабрики звезд". После победы на шоу он совместно с Владимиром Дантесом выступал в группе "ДиО. Фильмы". Однако в 2015 году коллектив распался, а его солисты стали самостоятельно строить карьеру. Уже через год сольного творчества Вадим Олейник попал в номинацию "Прорыв года" на М1 Music Awards-2016.



С Анной Браженко артист познакомился в 2015-м. В интервью Вадим Олейник признался, что у них прекрасные отношения и он хочет завести детей. В сети супруги публиковали совместные фото, которые покоряли поклонников певца нежностью.