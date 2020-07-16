Одна из самых известных британских певиц и любимица королевской семьи Элли Голдинг только 11 месяцев как замужем. И на днях стало известно, что она решила переехать в Лондон, оставив мужа Каспара Джоплинга в их имении в Оксфордшире.

Об этом Элли Голдинг откровенно рассказала поклонникам в инстаграме. Артистка решила не скрывать, что еще раньше намеревалась поселиться в разных домах, но пандемия коронавируса помешала ей это сделать. Сейчас певица живет в квартире в Лондоне, а ее муж – в Оксфордшире.

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Перед переездом Элли Голдинг дала интервью, в котором рассказала, что не является классической британской женой. Певица еще не готова стать мамой и хочет сконцентрироваться на своем творчестве. И после этих слов Элли Голдинг поспешила успокоить поклонников в сети, отметив, что ее брак не находится на грани развода.

Я люблю своего мужа, но люблю и себя,

– заявила Элли Голдинг.

Сейчас в Лондоне певица работает на новым альбомом, который выйдет под названием Brightest Blue. Да и у Каспара Джоплинга есть не менее важное дело, требующее большого внимания: мужчина работает, чтобы получить степень магистра в Оксфордском университете.

Что известно о браке Элли Голдинг

Арт-дилер Каспар Джоплинг встречается с Элли Голдинг с 2017 года. Роман пары закрутился весной, а уже через несколько месяцев влюбленные подтвердили слухи об отношениях совместной поездкой на остров Капри.

Всего год богатому британцу понадобился, чтобы признаться Элли Голдинг. Свадьбу сыграли в первый день сентября 2019 года. На праздник пригласили немало знаменитостей, которые являются друзьями звезд: Кэти Перри, Орландо Блума, Сиенну Миллер, Джеймса Бланта, а также представителей королевской семьи – принцесс Евгению и Беатрис с мамой Сарой Фергюсон.

Известно, что с представителями монархии Элли Голдинг дружит с подросткового возраста. Кроме этого, певица ранее встречалась с принцем Гарри, поэтому ее свадьбу в сети и СМИ часто сравнивали с королевской.