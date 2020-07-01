Украинская певица Юлия Думанская, которая недавно стала во второй раз мамой, опубликовала миловидные кадры со своей старшей дочерью.

Солнечными фотографиями певица поделилась в своем личном инстаграме.

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Блондинки позировали в зеленом саду с цветами в летних платьях. Юлия Думанская со своей 2-летней дочерью Дианой снялись в прованском стиле.

Юлия Думанская со своей дочерью Дианой / Instagram / @julia_dumanska

Певица сделала макияж в нюдових оттенках, который хорошо сочетался с образом. Особого шарма фотографии добавляло нарядное платье. Вариант такого стильного летнего образа изрядно подойдет для летних променадов или каких-то праздничных событий.

Певица снялась в милой фотосессии / Instagram / @julia_dumanska

Юлия Думанская позировала сидя на траве среди охапок цветов. На ее лице сияла улыбка, которая не осталась без внимания поклонников. Пользователи в сети отметили, что фото получились невероятно сказочными и красивыми.

Отметим, что певица в начале мая во второй раз стала мамой. У исполнительницы и львовского бизнесмена Григория Козловского родился сын Ярема.

Юлия Думанская во второй раз стала мамой / Instagram / @julia_dumanska