Карантин и самоизоляция с родными негативно повлияла на многие звездные пары. Так, певица Келли Кларксон окончательно решила расторгнуть брак с Брендоном Блэкстоком.

По данным журнала People, певица уже подала документы в суд. Ни Келли Кларксон, ни Брэндон Блэксток не комментируют причин такого радикального решения.

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В СМИ предполагают, что развод звездной четы может быть сложным. Все потому, что у пары есть двое общих детей, опека над которыми может стать одним из самых спорных вопросов.

Что известно о браке Келли Кларксон

Певица Келли Кларксон и музыкальный менеджер Брэндон Блэксток начали встречаться в 2012 году. Мужчине понадобилось всего 10 месяцев, чтобы понять, что он хочет жениться на харизматичной красавице. А уже в 2013-м влюбленные обменялись клятвами в присутствии ближайших родственников и друзей.

В течение 7 лет брака Келли Кларксон с восторгом говорила журналистам о своем муже. Поэтому решение о разводе вызвало недоумение у всех поклонников звездной пары. Подозревают, что именно карантин повлиял на отношения Келли и Брэндона.

В 2018 году супруги поселились на роскошном ранчо с большим садом. Келли Кларксон и Брэндон Блэксток воспитывали 6-летнюю Ривер Роуз и 4-летнего Ремингтона Александра. Кроме этого, у певицы есть двое детей от предыдущих отношений – 19-летняя Саванна и 14-летний Сета Все дети сейчас живут со звездной мамой.



Келли Кларксон с Брендоном Блэксток и детьми / Фото US Magazine