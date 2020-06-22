Фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко празднует четвертую годовщину свадьбы с музыкальным продюсером Евгением Филатовым. Супруги часто делится общими фото, однако свои отношения комментирует довольно редко. Певица объяснила, почему держит личную жизнь подальше от посторонних глаз и раскрыла секрет семейного счастья.

Четыре года назад в украинском шоу-бизнесе образовалась еще одна звездная супружеская пара. Певица ONUKA и музыкант Евгений Филатов сыграли свадьбу, а по случаю годовщины исполнительница опубликовала трогательные кадры с церемонии на личной странице в инстаграме.

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Для свадьбы творческие личности выбрали весьма нестандартные образы. Так, вместо роскошного свадебного наряда Наталья Жижченко примерила длинное сдержанное платье свободного кроя, а вместо фаты выбрала вуаль. Жених позировал в сером костюме, который гармонировал с образом любимой.

За четыре года супружеской жизни звездная семья пополнилась – ONUKA стала мамой сына, которого назвали Александром в честь дедушки новоиспеченной мамочки. К слову, свою беременность артистка держала в тайне до самых родов. Поэтому в серию поздравительных фото вошли и кадры родителей со своим долгожданным первенцем.

Почему ONUKA не афиширует отношения с мужем?

Звезда откровенно признается, что историю любви с Евгением Филатовым стремилась оставить только для них двоих, однако их отношения стали поводом для публичного обсуждения. Несмотря на то, что пара довольно часто публикует совместные фото в сети, публичных признаний в любви знаменитости избегают. Дело в том, что ONUKA исповедует принцип "счастье любит тишину".

Певица уверяет, что настоящие чувства раскрывают не общие романтические фото, а поддержка любимого человека во время взлетов и падений: "Друг познается в беде, а женщина – в бедности". Именно это залог настоящей близости и общего будущего.

Скажу, что отношения, по-моему, это не про фото в сети и громкие заголовки, отношения – это о труде,

– пояснила ONUKA.