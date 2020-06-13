Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко 14 мая стала мамой первенца. Сегодня, 13 июня, она впервые показала фото своего сына Александра.

На личной странице в инстаграме артистка обнародовала фотографию, которой очаровала сеть. Она показала чувственный кадр своего маленького сына, который появился на свет месяц назад.

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Первое фото сына певицы ONUKA

Исполнительница показала маленького сына, который лежит на кровати в стильной шапочке серого цвета. Она держит в руках его маленькие ножки, на которые и сделан акцент в фотографии. Также он одет в боди светлого цвета.

Такой кадр очаровал сеть и вызвал активные обсуждения. За два часа поклонники певицы лайкнули его почти 6 тысяч раз и оставили более сотни увлекательных комментариев.

Ой світ ясний

Поясни мої сни

В темному місці вони

Заквітають вночі,

– написала в публикации Наталья.



Сын певицы ONUKA Александр / Instagram / @onukaofficial