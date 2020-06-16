Недавно 29-летняя певица Sonya Kay вышла замуж за своего избранника хоккеиста Олега Петрова. После скромной свадьбы молодожены отправились в романтическое путешествие в Буковель и показали свой отдых.

Из-за пандемии коронавируса Sonya Kay и ее 27-летний муж Олег Петров отменили медовый месяц за границей и отправились в романтическое путешествие по Украине, которым поделились на страницах своих инстаграм-профилей. Молодожены отдыхают в Буковеле, а поездка на роскошный курорт, судя по словам хоккеиста, – свадебный подарок паре от семьи певицы.

К теме Певица Sonya Kay вышла замуж и рассекретила своего возлюбленного: свадебные фото пары

Так, новоиспеченные супруги наслаждаются живописными Карпатами лишь вдвоем. Sonya Kay наконец не скрывает своего избранника от публики и прессы и смело позирует в объятиях любимого, которого держала в тайне до самой свадьбы. Пара не только устраивает прогулки по склонам гор, но и релаксирует в бассейне.

На одном из фото Sonya Kay позировала в черном купальнике и с макияжем, собрав волосы в высокий пучок. Ее муж-спортсмен погрузился в воду и страстно прижал к себе красавицу-жену.

Что известно о свадьбе Sonya Kay?

Певица обручилась с любимым в ноябре 2019 года после пяти месяцев отношений. Муж звезды – 27-летний голкипер херсонского "Днепр" и сборной Украины по хоккею Олег Петров. Знакомство пары произошло на вечеринке общих друзей в Киеве, а их отношения развивались очень быстро. Пара уже почувствовала вкус семейной жизни, ведь до свадьбы жила вместе.

Брак молодожены зарегистрировали 7 июня, а от громкой свадьбы отказались из-за внезапной смерти отца Sonya Kay, с которым она мечтала станцевать свадебный танец. Молодожены расписались и устроили скромный ужин в семейном кругу без развлекательной программы.