Певица Sonya Kay призналась, что ей на свадьбу подарила тетя София Ротару
Племянница Софии Ротару, популярная украинская певица Sonya Kay недавно вышла замуж. Ее избранником стал хоккеист клуба "Днепр" Олег Петров. Девушка рассказала, какой свадебный подарок получила от знаменитой тети.
29-летняя исполнительница рассекретила свадебный подарок Екатерине Осадчей в комментарии для программы "Светская жизнь". Также поделилась историей знакомства с будущим мужем.
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Подарок Софии Ротару для Sonya Kay
Артистка призналась, что от тети Софии Михайловны получила финансовый подарок. Соня сказала это с улыбкой на лице. Очевидно, новоиспеченные супруги сильно обрадовались такому свадебному поздравлению.
История знакомства Sonya Kay и Олега Петрова
Олег Петров родом из России. Однако у него украинское гражданство и играет он в хоккей за сборную Украины. Артистка призналась, что именно этот вид спорта связал их. Ранее девушка занималась хоккеем на траве в Шотландии.
Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык. Я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому обожаю этот спорт. Как-то Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе,
– рассказала звезда.
Sonya Kay и Олег Петров в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн
Что известно о свадьбе Sonya Kay и Олега Петрова?
Свадебные планы влюбленных изменила внезапная смерть отца исполнительницы. Пара решила отменить роскошное празднование, куда должны были быть приглашены артисты, танцы, музыка. Они только расписались и устроили уютный ужин в семейном кругу. Новоиспеченные супруги отложили и свадебное путешествие. В их планах была автомобильное путешествие в Болгарию, однако пока что границы закрыты. Несколько ромнатичних дней они провели в Буковеле.