Племянница Софии Ротару, популярная украинская певица Sonya Kay недавно вышла замуж. Ее избранником стал хоккеист клуба "Днепр" Олег Петров. Девушка рассказала, какой свадебный подарок получила от знаменитой тети.

29-летняя исполнительница рассекретила свадебный подарок Екатерине Осадчей в комментарии для программы "Светская жизнь". Также поделилась историей знакомства с будущим мужем.

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Подарок Софии Ротару для Sonya Kay

Артистка призналась, что от тети Софии Михайловны получила финансовый подарок. Соня сказала это с улыбкой на лице. Очевидно, новоиспеченные супруги сильно обрадовались такому свадебному поздравлению.

История знакомства Sonya Kay и Олега Петрова

Олег Петров родом из России. Однако у него украинское гражданство и играет он в хоккей за сборную Украины. Артистка призналась, что именно этот вид спорта связал их. Ранее девушка занималась хоккеем на траве в Шотландии.

Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык. Я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому обожаю этот спорт. Как-то Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе,

– рассказала звезда.

Sonya Kay и Олег Петров в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

Что известно о свадьбе Sonya Kay и Олега Петрова?

Свадебные планы влюбленных изменила внезапная смерть отца исполнительницы. Пара решила отменить роскошное празднование, куда должны были быть приглашены артисты, танцы, музыка. Они только расписались и устроили уютный ужин в семейном кругу. Новоиспеченные супруги отложили и свадебное путешествие. В их планах была автомобильное путешествие в Болгарию, однако пока что границы закрыты. Несколько ромнатичних дней они провели в Буковеле.