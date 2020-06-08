29-летняя певица Sonya Kay вчера, 7 июня, вышла замуж. Звезда держала в тайне своего любимого и решилась рассекретить его лишь в статусе мужа. Избранницей звезды стал 27-летний хоккеист клуба "Днепр" Олег Петров. Новоиспеченные супруги показали романтические фото со свадьбы, которыми покорили сеть.

Первое совместное фото с избранником Sonya Kay опубликовала в личном инстаграм-профиле. Для издания Viva влюбленные рассказали историю своей любви и признались, почему так долго скрывали свои отношения от прессы и общественности.

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Как Sonya Kay познакомилась с любимым

Знакомство пары произошло на вечеринке общих друзей в Киеве. Тогда хоккеист Олег Петров узнал певицу и решил познакомиться. Они сразу же поняли, что имеют много общего, и вскоре парень пригласил ее на первое свидание на одну из своих игр. Sonya Kay признается, что их отношения развивались очень быстро.

Мы чувствовали, что подходим друг другу, и это тот человек, которого, кажется, ждешь всю жизнь,

– призналась знаменитость.

Как хоккеист покорил сердце Sonya Kay

Певица призналась, что Олег Петров добрый, заботливый, внимательный и целеустремленный. Кроме того, он поддерживает ее музыкальную карьеру и довольно часто дает советы. Звезда отмечает, что вместе они могут быть самими собой, а для нее это самое главное.

Пара уже почувствовала вкус семейной жизни, ведь до свадьбы жила вместе. Sonya Kay отметила, что для нее очень важно понять, какой человек в быту. Конечно, без ссор между влюбленными не обошлось, однако они быстро решают все конфликты.

Нам настолько комфортно вместе, и мы так сильно уважаем привычки друг друга, что даже и не заметили, как ночевки у кого-то, чаще у меня, превратились в совместное проживание,

– рассказала артистка.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Известно, что свадебные планы влюбленных изменила внезапная смерть отца исполнительницы бизнесмена Сергея Хлябича. Пара отменила запланированное пышное празднование с приглашенными артистами, танцами и музыкой. Зато Sonya Kay и Олег Петров расписались и устроили скромный ужин в семейном кругу без развлекательной программы.



Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова / Фото: Viva

Сейчас новоиспеченные супруги живут в общей квартире в Киеве, которую постепенно обустраивают на свой вкус. Однако пара признается, что в будущем может переехать в частный дом, ведь их отношениями руководит спонтанность. Из-за пандемии коронавируса молодоженам пришлось отменить медовый месяц, однако они планируют отправиться в заграничное путешествие после того, как ситуация в мире стабилизируется.