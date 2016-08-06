Певица Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес: неожиданные детали

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Адель
Адель / Instagram/ @adele

Знаменитая английская певица Адель, обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар" потрясла громким заявлением. Она решила уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и просто заняться своим сыном.

Певица Адель больше не даст ни одного живого концерта. Британская исполнительница решила уйти с большой сцены, закрыть свой музыкальный бизнес и прекратить налоговую отчетность, в которой вела свои доходы от концертов. О громком заявлении певицы сообщило иностранное издание The Sun.

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Как сообщается на сайте, Адель ошеломила новостью о прекращении своей карьеры в июне 2017 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. Тогда она намекнула поклонникам, что, возможно, они больше никогда не увидят ее на гастролях, потому что она хочет посвятить время своему 6-летнему сыну Анджело.

Я беру перерыв и просто собираюсь некоторое время быть мамой. Я этого с нетерпением жду. Возможно, я больше никогда не увижу вас на своих концертах, кто знает, но этот момент я буду помнить всю жизнь,
– заявила Адель.

Однако в конце того же месяца стало известно о записи ее нового альбома и у поклонников появилась надежда на продолжение ее концертного тура, однако все произошло наоборот. Адель таки покидает сцену и о ее возвращении пока неизвестно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adele (@adele)

Стоит добавить, в свои 30 лет певица Адель достигла немалого успеха в своей профессии. Она обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар". В 2018 году она и Эд Ширан были названы одними из самых высокооплачиваемых артистов Великобритании. Ее гонорары достигли 605 миллионов фунтов стерлингов.

 
Теги: Адель Музыка LifeStyle
Источник: Lifestyle
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