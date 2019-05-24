Певица Alina Pash выпустила свой дебютный альбом "ПИНТЯ: Гори"

Популярная украинская исполнительница Alina Pash (Алина Паш) из Закарпатья представила первую часть своего дебютного альбома под оригинальным названием "ПИНТЯ: Гори".

По словам звезды, которая стала финалисткой шестого сезона вокального шоу "X-Фактор", в новых композициях альбома речь идет о закарпатском Робин Гуде – Пинте Храбром. Хотя он и не был хорошим парнем, но всегда боролся за добро, за что за его голову давали щедрую награду. В местном фольклоре также рассказывают, что ни одно оружие его не брало, а вот жизнь он завершил на 33 году жизни, когда его сдали "свои".

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Он был моим давним предком. Этот рассказ о нем. Этот альбом о моих корнях, истоках, родных местах. Ведь я родом из гор

– гордо отметила Alina Pash.



Alina Pash выпустила альбом "ПИНТЯ: Гори" / Пресс-служба

В новый альбом вошли 10 песен, в которых тесно переплетаются истории из жизни Алины и мистического персонажа Пинти: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna. Музыкальный альбом уже доступен на музыкальных платформах Apple Music, Google Music, Spotify, Deezer и SoundCloud, а также на YouTube. Вторая часть альбома выйдет 14 июня 2019 года.

Alina Pash – Malyy Pintea слушать первый трек с альбома онлайн

Что известно об Alina Pash?

Девушка с детства увлекалась музыкой и участвовала в различных фестивалях регионального значения. В 2012 году ей удалось пройти кастинг в состав девичьей-группы Real O, позже – в "Горячий шоколад". Впоследствии подрабатывала на бэк-вокале группы "СКАЙ" и у певицы Ирины Билык. После этого Алина решила уйти из большой сцены и заниматься музыкой в ​​нескольких кавер-группах. Но в 2015 году испытала судьбу и решилась принять участие в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, где в конечном итоге заняла третье место. После этого ее карьера стремительно пошла вверх и 26-летняя Алина Паш этим воспользовалась – она ​​начала выпускать сольные композиции, сотрудничать с другими звездами и стала желанной гостьей на различных светских мероприятиях.