Певица ALYOSHA очаровала сеть редким семейным фото

Известная украинская исполнительница, жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи ALYOSHA поделилась нежным семейным фото и призвала поклонников на карантине насладиться временем, проведенным с родными.

ALYOSHA и Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: Марка и Романа. Звездные родители редко выкладывают фотографии с детьми, однако в сложное для всех нас время артистка решила поддержать подписчиков и отметила, что карантин – это возможность провеести время с близкими людьми.

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На снимке певица изображена вместе с любимым и детьми. Они позируют на лужайке и мило улыбаются. Знаменитость отметила, что время течет не так быстро, когда ты дома. Но это отличный шанс насладиться моментом.

У нас есть возможность наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты. Семья – это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными. Особенно, если в мире неспокойно,

– написала под фото исполнительница.