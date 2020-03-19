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Певица ALYOSHA очаровала сеть редким семейным фото

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Известная украинская исполнительница, жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи ALYOSHA поделилась нежным семейным фото и призвала поклонников на карантине насладиться временем, проведенным с родными.

ALYOSHA и Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: Марка и Романа. Звездные родители редко выкладывают фотографии с детьми, однако в сложное для всех нас время артистка решила поддержать подписчиков и отметила, что карантин – это возможность провеести время с близкими людьми.

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На снимке певица изображена вместе с любимым и детьми. Они позируют на лужайке и мило улыбаются. Знаменитость отметила, что время течет не так быстро, когда ты дома. Но это отличный шанс насладиться моментом.

У нас есть возможность наслаждаться тем, что можно поиграть с детьми, без торопливых утренников и повседневной суеты. Семья – это главная ценность, ежедневный труд и величайшее сокровище. Только в кругу родных можно почувствовать, что время замирает. Каждая минута жизни ценна, когда мы рядом с родными. Особенно, если в мире неспокойно,
– написала под фото исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Карантин в Украине 2020 LifeStyle Антитела Звездные родители
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