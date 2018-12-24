Певица Alyosha трогательно перепела знаменитую украинскую колядку: видео

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Alyosha перепела украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила"
Alyosha перепела украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила" / Скриншот с видеоролика

Накануне Рождества Христова украинская исполнительница растрогала своих слушателей, перепев культовую колядку "Пречистая Діва сина породила" в новой аранжировке. Также Alyosha сняла трогательный видеоклип, которым сразу очаровала своих поклонников.

Новый видеоклип певица Alyosha опубликовала на своем YouTube-канале, а впоследствии и на странице в Instagram. В ролике она предстала в новом, непривычном для своих зрителей, амплуа.

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Alyosha перепела знаменитую украинскую колядку "Пречистая Діва сина породила". В песне культово-религиозного характера рассказывается о рождении Иисуса Христа в Вифлееме. В клипе певица предстала в белой рубашке, которой более 100 лет, босой и с венком на голове.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

Украинская исполнительница отметила, что сделала запись колядки в своем исполнении в знак благодарности Творцу за любовь, которую Он по-особому проявлял к ней.

Накануне Нового Года и Рождества Христова, я хочу поблагодарить Творца и его проявления во многих людях, которые были рядом со мной, особенно, рядом духовно! В этом году было много радости, много боли и много изменений к лучшему! Спасибо, Боже, за все, что есть в моей жизни сейчас,
– прокомментировала видео Alyosha.

Смотреть клип Alyosha на колядку "Пречистая Діва сина породила" онлайн (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Рождество Музыка
Источник: 24 канал
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