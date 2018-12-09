Певица Alyosha ушла от своего продюсера: детали

163 Читати новину українською
Певица Alyosha
Певица Alyosha / Instagram / @alyoshasinger

Украинская певица Alyosha решила оставить своего музыкального наставника, с которым работала более 15 лет. Она сообщила своим поклонникам о новом этапе, который уже начался в ее жизни.

О важном решении Alyosha сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, под которым написала о том, что их сотрудничество с Вадимом Лисицей подошло к концу.

Читайте также: Это меня огорчает, – Джамала прокомментировала отсутствие ее имени в номинации "Певица года"

Певица призналась, что именно он много сделал для ее карьеры, но пришло время что-то менять и двигаться дальше самостоятельно.

В последнее время у меня произошло много изменений. Эти изменения не только о внешности, стиле, песне, но и о моей команде, обо мне самой. Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Но пришло время начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно. Сегодня у меня новая команда, у нас общие цели и планы их реализации,
– прокомментировала разрыв с продюсером Alyosha.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ALYOSHA (@alyoshasinger)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 14:02 Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи
25150
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
7 декабря 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
435
Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
7 декабря 16:00 Лучшие фильмы декабря: что стоит посмотреть в предновогоднее время
Марта Вересюк 1734
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
7 декабря 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
13736
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
7 декабря 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28959
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
7 декабря 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
3686
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук