Певица Alyosha ушла от своего продюсера: детали

Украинская певица Alyosha решила оставить своего музыкального наставника, с которым работала более 15 лет. Она сообщила своим поклонникам о новом этапе, который уже начался в ее жизни.

О важном решении Alyosha сообщила на своей странице в Instagram. Она опубликовала снимок, под которым написала о том, что их сотрудничество с Вадимом Лисицей подошло к концу.

Читайте также: Это меня огорчает, – Джамала прокомментировала отсутствие ее имени в номинации "Певица года"

Певица призналась, что именно он много сделал для ее карьеры, но пришло время что-то менять и двигаться дальше самостоятельно.

В последнее время у меня произошло много изменений. Эти изменения не только о внешности, стиле, песне, но и о моей команде, обо мне самой. Вместе с Вадимом Лисицей за 15 лет совместной работы мы достигли значительных успехов в творчестве и шоу-бизнесе. Но пришло время начинать новый этап. И я, и Вадим продолжаем заниматься музыкой, но уже отдельно. Сегодня у меня новая команда, у нас общие цели и планы их реализации,

– прокомментировала разрыв с продюсером Alyosha.