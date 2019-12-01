Певица Ани Лорак приехала в Украину, – соцсети

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, вернулась на несколько дней в Киев. В сети уже появились первое видео ее визита.

Согласно кадрам, Ани Лорак прилетела из Москвы, чтобы принять участие в новогоднем концерте. Соответствующее видео опубликовали поклонники певицы на фан-страницах, указав, что их кумир находится в Киеве. Выступление российской гастролерки войдет в шоу на телеканале "Интер", где она представит новый трек "Мы нарушаем".

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Для съемок Ани Лорак отказалась от праздничного платья, представ перед камерами в клетчатых шортах с завышенной талией и изумрудной блузке. К наряду артистка подобрала сапоги на каблуке. Именно в таком образе зрители "Интера" увидят новогоднее поздравление от Ани Лорак.

В то же время певица не выставляет на показ свою поездку. В сети она пока не опубликовала ни одного кадра, который бы свидетельствовал о ее визите в Киев. Кроме этого, даже в инстаграм-сторис, которые исчезают из сети за сутки, артистка не афишировала участие в новогоднем концерте для "Интера".

Как известно, после посещения аннексированного Крыма Ани Лорак получила волну критики от украинцев. Концерты артистки начали бойкотировать, а в СМИ освещали эти события. Поэтому Ани Лорак приняла решение о переезде в Россию, где до сих пор активно гастролирует и получает премии. Перед украинской публикой Ани Лорак больше не давала сольных концертов, однако в ноябре 2017 года приняла участие в поздравлении коллектива Freedom. Вокалистка исполнила несколько песен в столичном Дворце "Украина" и сорвала овации.

В последний раз Ани Лорак приезжала в Киев в октябре 2019 года. Тогда киевляне увидели певицу на Подоле, а она поделилась в сети кадрами, сделанными во время прогулки по городу. Ани Лорак сфотографировалась неподалеку от Контрактовой площади и призналась, что проводит время в "любимом городе". Почему теперь артистка не афиширует свой визит – пока неизвестно.