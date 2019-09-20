Певица Ассоль вышла замуж: первые фото и видео с роскошной свадьбы

254 Читати новину українською
Певица Ассоль вышла замуж
Певица Ассоль вышла замуж

Накануне 19 сентября, в Киеве отгуляла пышную свадьбу 25-летняя Екатерина Гуменюк, более известная как Ассоль. Девушка вышла замуж за бизнесмена Артема Татаренко. На праздновании новоиспеченных супругов и их гостей развлекали Тина Кароль, Монатик и Верка Сердючка.

Первые фото и видео со свадьбы Ассоль появились на странице певицы в Instagram в коротких Stories.

Читайте также: Ассоль показала, как праздновала девичник с подругами в Турции: яркие фото

В роликах можно увидеть Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, которые были в роли ведущих на свадьбе украинской звезды и ее новоиспеченного мужа Артема Татаренко.

Гостям удалось подловить трогательный момент, когда отец певицы Игорь Гуменюк вел дочь к избраннику, который ждал на фоне праздничной арки. На Ассоль было роскошное дизайнерское платье молочного оттенка, которое она сшила в Лондоне. К слову, вес платья достигает 23 килограммов. На голове девушки была традиционная длинная фата, а также диадема из яркого камня.

Весілля Ассоль
Свадьба Ассоль

весілля Ассоль
Свадьба Ассоль

Весілля Ассоль
Свадьба Ассоль 

Празднование состоялось в одном из киевских ресторанов. Около 150 гостей пришли поздравить Екатерину и Артема с днем бракосочетания. После пышного банкета близких и родных новоиспеченных супругов развлекали Тина Кароль, Монатик и Верка Сердючка.

 

blog_ava
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
сегодня
959
Теги: LifeStyle Новости Украины Звездные свадьбы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
сегодня 12:34 От наркотиков до бокса и кино: как начинал свою карьеру актер Микки Рурк
54
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня 11:02 Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
72
День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
19 сентября 18:59 День рождения Оксаны Забужко: цитаты об Украине, войне и любви
Катерина Петренко 267
Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
19 сентября 11:34 Стриптизерши: криминальная комедия о мошенницах на Уолл-Стрит
Юлія Ліпенцева 754
"Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
18 сентября 18:31 "Меняющие игру": почему вы захотите посмотреть фильм о питании и профессиональном спорте
Наталя Сколоздра 207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук