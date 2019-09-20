Певица Ассоль вышла замуж: первые фото и видео с роскошной свадьбы

Накануне 19 сентября, в Киеве отгуляла пышную свадьбу 25-летняя Екатерина Гуменюк, более известная как Ассоль. Девушка вышла замуж за бизнесмена Артема Татаренко. На праздновании новоиспеченных супругов и их гостей развлекали Тина Кароль, Монатик и Верка Сердючка.

Первые фото и видео со свадьбы Ассоль появились на странице певицы в Instagram в коротких Stories.

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В роликах можно увидеть Екатерину Осадчую и Юрия Горбунова, которые были в роли ведущих на свадьбе украинской звезды и ее новоиспеченного мужа Артема Татаренко.

Гостям удалось подловить трогательный момент, когда отец певицы Игорь Гуменюк вел дочь к избраннику, который ждал на фоне праздничной арки. На Ассоль было роскошное дизайнерское платье молочного оттенка, которое она сшила в Лондоне. К слову, вес платья достигает 23 килограммов. На голове девушки была традиционная длинная фата, а также диадема из яркого камня.



Свадьба Ассоль



Свадьба Ассоль



Свадьба Ассоль

Празднование состоялось в одном из киевских ресторанов. Около 150 гостей пришли поздравить Екатерину и Артема с днем бракосочетания. После пышного банкета близких и родных новоиспеченных супругов развлекали Тина Кароль, Монатик и Верка Сердючка.