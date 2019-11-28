Певица Аврил Лавин бросила бойфренда-миллиардера, – СМИ

Американская певица Аврил Лавин снова холостячка. Артистка разорвала отношения с сыном техасского миллиардера Филиппом Серофимом.

Эту информацию журналистам E News! подтвердили инсайдеры из близкого окружения звезды. Пока неизвестно, что стало причиной разрыва и кто был его инициатором.

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Вероятно, сама Аврил Лавин не унывает из-за завершения отношений с Филиппом Серофимом. В своем блоге она опубликовала серию снимков с праздничной вечеринки по случаю дня рождения друга. А сразу после развлечений Аврил Лавин вернется к гастрольным будням, так как звезда устроила большое турне с альбомом Head Above Water.

Что известно о романе Аврил Лавин

Как известно, встречаться Аврил Лавин и миллиардер Филипп Серофим начали в феврале 2018 года. Влюбленные не скрывали своего романа, поэтому смело представали перед камерами папарацци в Западном Голливуде. Кроме этого, в первые недели отношений Филипп Серофім пригласил артистку на отдых в Италию, откуда пара охотно публиковала романтические фото.

Инсайдеры прогнозировали этому роману продолжение, ведь, по их словам, пара имела особую связь. Филипп Серофим стал одним из немногих людей, кто поддержал Аврил Лавин в борьбе с болезнью Лайма. Бойфренд неоднократно помогал любимой во время очередных приступов, о которых она откровенно рассказала журналистам.

Я провела в постели два последних года. Это были худшие годы моей жизни, когда я пережила физические и эмоциональные бои. Мне удалось превратить эту борьбу в музыку, чем я действительно горжусь. Однако болезнь очень долго не диагностировали, я ужасно себя чувствовала... Одну ночь я думала, что уже умираю, и даже приняла это,

– рассказала Аврил Лавин.

Что такое болезнь Лайма? Это болезнь, которая возникает после укуса клеща. Недуг еще называют борелиозом. На ранних стадиях болезни Лайма человек может увидеть покраснение на теле, проявляется боль в мышцах и хроническая усталость. Кроме этого, возможно повышение температуры. Недуг очень опасен, потому что поражает суставы, сердце и нервную систему.



Что касается Аврил Лавин, то ей диагностировали болезнь Лайма в 2014 году. Первые симптомы проявили только после 6 месяцев, поэтому медики обнаружили у нее заостренную форму недуга. Звезде сразу же назначили два вида антибиотиков, так как на фоне заболевания у Аврил развилась киста. Артистка до сих пор борется с болезнью и регулярно проходит обследования.