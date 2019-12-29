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Певица Биби Рекса засветила пышные формы в купальнике: фото

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Певица Биби Рекса / Instagram / @beberexha

Американская исполнительница и автор песен албанского происхождения Биби Рекса откровенно показала, как выглядит ее тело. Девушка опубликовала пикантное фото в купальнике на личной странице в инстаграме, который раз подтверждая, что не стесняется своих пышных форм.

30-летняя звезда в жанре поп довольно часто провоцирует поклонников соблазнительными образами. Она любит облегающие платья с откровенным декольте, которые подчеркивают ее соблазнительную грудь. На сцене она появляется в коже и латексе с ярким макияжем и на высоких каблуках.

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Певица Биби Рекса поделилась кадрами с предновогоднего отдыха. Судя по всему, знаменитость тоже решила провести отпуск на солнечных курортах. Так, на личной странице артистки появилась фотография, на которой она позирует в черном бикини с цветочным принтом. Блондинка появилась без макияжа, убеждая поклонников в своей естественной красоте.

На одном из фото в центре внимания оказываются пышные ягодицы Биби Рексы, которая часто сталкивается с дискриминацией по отношению к своей фигуре и килограммам.

Собственным примером певица пытается убедить многих женщин, нужно всегда быть уверенными в своей красоте и не позволять другим развивать комплексы.

бібі рекса
Певица Биби Рекса / Instagram / @beberexha

бібі рекса
Певица Биби Рекса / Instagram / @beberexha

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика
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