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Певица Даффи рассказала детали изнасилования: Я вернулась домой безразличная, как зомби

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Певица Даффи рассказала подробности изнасилования / Instagram / @duffy

35-летняя валлийская певица, которая 10 лет назад исчезла с мировой сцены после потрясающего старта карьеры, решилась раскрыть детали жуткого изнасилования. В личном блоге Даффи призналась, что инцидент произошел незадолго после ее дня рождения, а она сама оказалась в другой стране, напичканная наркотиками.

Только в феврале в этом году обладательница Грэмми-2009 Даффи решилась обнародовать свою историю и объяснила, почему внезапно исчезла со сцены после бешеной популярности. Ранее певица призналась, что причиной ее 10-летнего молчания стало изнасилование и похищение, что существенно пошатнуло ее психическое здоровье.

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Вчера, 5 апреля, в личном блоге звезда пространно поделилась деталями досадной истории с общественностью. Как оказалось, ее похитили и держали в плену в день рождения, 23 июня, около 10 лет назад. Празднование в ресторане обернулось для нее принудительной наркотической интоксикацией. После этого насильник повез ее в другую страну.

Я не могу вспомнить, как садилась в самолет и как оказалась на заднем сидении авто. Меня привезли в номер отеля, там похититель меня изнасиловал. Я помню боль и попытки прийти в себя после того, как это произошло,
– написала Даффи.

Исполнительница вспомнила, что насильник намекал, что убьет ее, если она будет противоречить его воле. После многодневного плена мужчина вернул ее домой и в течение следующих четырех недель продолжал пичкать Даффи наркотическими веществами и держать в четырех стенах.

После того, как злоумышленник дал ей покой, девушка еще несколько недель провела дома и не решалась обратиться в полицию. Лишь с годами она рассказала об инциденте собственному психотерапевту, а теперь решила раскрыть подробности своего исчезновения со сцены для публики.

Даффи отметила, что считает нужным обнародовать собственную драму ради того, чтобы жертвы насилия сумели побороть личные страхи: "Мне уже не стыдно, что что-то меня так глубоко ранило. Я верю, что если ты будешь говорить от сердца, то сердца других откликнутся до тебя... Я очень сомневаюсь, что когда-нибудь буду тем человеком, которым меня знали".

Автор: Марина Джура
Теги: Наркотики Изнасилование LifeStyle
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