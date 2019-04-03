Певица Даша Астафьева похвасталась сменой имиджа: эффектные фото

Одна из самых эпатажных представительниц украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева решила поэкспериментировать с имиджем. Впервые с афро-кудрями артистка появилась в новом клипе PLAYMATE. Однако на этом она не остановилась и продолжила носить стильную прическу.

Популярная украинская певица Даша Астафьева умеет удивить своих поклонников. То звезда примеряет провокационные образы, то полностью обнажается перед камерами, или же забывает о нижнем белье. На этот раз сюрприз для поклонников не был пикантным.

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В сети артистка показала новую стильную прическу. Даша Астафьева сделала афро-кудри, которые добавили объема ее волосам и выглядели очень стильно. К такому образу певица подобрала приталенное светлое платье от бренда SL.IRA и черные лаковые сапоги. Макияж с акцентом на красные губы и украшения завершили ее весенний look.

Кроме этого, с эффектной прической Даша Астафьефа засветилась в одном из развлекательных заведений Киева. Для встречи с друзьями звезда надела полосатую кофту, которая добавила ее виду французской роскоши.

Как менялся имидж Даши Астафьевой с начала 2019 года: смотрите интересную фотоподборку