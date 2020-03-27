Певица Деми Ловато закрутила роман с голливудским актером, – СМИ

Популярная 27-летняя певица Деми Ловато решила время карантина не проводить наедине. Артистка начала встречаться с актером Максом Эрихом, известным по сериалам "Американская принцесса" и "Молодые и дерзкие".

По данным инсайдеров Just Jared, пара познакомилась всего несколько недель назад. Деми Ловато и Макс Эрих сразу понравились друг другу, поэтому охотно проводят время вместе. Влюбленных уже успели подловить папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

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Сейчас представители звезд не комментируют слухи об этом романе. Однако поклонники и журналисты западных СМИ с легкостью находят подтверждение догадок. Так, Макс Эрих опубликовал на днях фото в одних штанах и написал, что на карантин нужно было взять больше вещей. А в комментариях Деми Ловато отметила, что ее такой вид актера устраивает.

Кроме этого, Макс Эрих записал в сети романтическую песню, которую подписал "4D", что означает "для Деми".

Это вторые отношения Деми Ловато после передозировки наркотиками. В течение года девушка проходила курс реабилитации и начала вести здоровый образ жизни. До декабря 2019 года Деми Ловато несколько месяцев встречалась с манекенщиком Остином Уилсоном. Однако впоследствии рассказала журналистам, что ей не нужен мужчина, чтобы утолить чувство одиночества.