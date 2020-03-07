Певица Джамала сменила имидж: какую прическу выбрала артистка

Украинская певица Джамала, которая ожидает появления второго ребенка, решила изменить привычный имидж. Артистка заплела косички и показала новую прическу в сети.

Джамала – одна из тех представительниц отечественного шоу-бизнеса, которая не боится экспериментировать со своим внешним видом. Артистка охотно примеряет яркие вещи и наряды, которые имеют необычный крой. Не менее отважная она и в вопросах имиджа. Перед 8 марта беременная Джамала изменила привычную прическу на косички.

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Настроение – весна и полный отрыв! К 8 марта по-разному относятся: празднуют, признают или категорически против такого праздника. Для меня это просто приятный день, когда всем девушкам дарят цветы. И уже это поднимает настроение,

– пояснила бьюти-эксперимент Джамала.



Джамала изменила имидж / Instagram / @jamalajaaa



Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала заплела косички / Instagram / @jamalajaaa



Необычный образ Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Ранее Джамала предпочитала идеальную укладку волос. Артистка выбирала темные цвета для окраски, а недавно сделала стильное омбре.



Джамала сделала омбре / Instagram / @jamalajaaa

Новую прическу артистке сделала Нодир Тураджанова. Джамала – не единственная ее звездная клиентка. Ранее парикмахер обновляла имидж Alyona Alyоna и Веры Кекелиа.