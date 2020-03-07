24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Певица Джамала сменила имидж: какую прическу выбрала артистка

- Читати новину українською

Украинская певица Джамала, которая ожидает появления второго ребенка, решила изменить привычный имидж. Артистка заплела косички и показала новую прическу в сети.

Джамала – одна из тех представительниц отечественного шоу-бизнеса, которая не боится экспериментировать со своим внешним видом. Артистка охотно примеряет яркие вещи и наряды, которые имеют необычный крой. Не менее отважная она и в вопросах имиджа. Перед 8 марта беременная Джамала изменила привычную прическу на косички.

Читайте также: Джамала умилила сеть детским фото и рассказала историю из детства

Настроение – весна и полный отрыв! К 8 марта по-разному относятся: празднуют, признают или категорически против такого праздника. Для меня это просто приятный день, когда всем девушкам дарят цветы. И уже это поднимает настроение,
– пояснила бьюти-эксперимент Джамала.


Джамала изменила имидж / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa


Джамала заплела косички / Instagram / @jamalajaaa


Необычный образ Джамалы / Instagram / @jamalajaaa

Ранее Джамала предпочитала идеальную укладку волос. Артистка выбирала темные цвета для окраски, а недавно сделала стильное омбре.


Джамала сделала омбре / Instagram / @jamalajaaa

Новую прическу артистке сделала Нодир Тураджанова. Джамала – не единственная ее звездная клиентка. Ранее парикмахер обновляла имидж Alyona Alyоna и Веры Кекелиа.

Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Джамала LifeStyle Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 13:14 Праздник Холи: как красочный праздник Индии заполонил мир
Юліана Вінтюк
сегодня 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик
6 марта 19:37 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
6 марта 18:43 Как путешествовать во время вспышки коронавируса: полезные советы
Юлія Михайлова
6 марта 14:12 Подарки коллегам на 8 марта: что именно выбрать
Квітослава Туз
Новости
Больше новостей
Залиште відгук