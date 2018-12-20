Певица Джанет Джексон предстанет перед судом: известна причина иска

Сестра легендарного Майкла Джексона – Джанет – оказалась в центре судебного дела. На звезду подал иск ее бывший менеджер Денни О'Донован.

Как сообщает TMZ, судебная тяжба касается не только Джанет Джексон, но и ее брата и партнера Рэнди Джексона.

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По информации СМИ, Денни О'Донован устроился менеджером к знаменитостям еще в июле 2016 года. Мужчина активно занимался организационными вопросами тура артистки State of the World Tour. Согласно договоренности, ежемесячно он должен был получать 25 тысяч долларов, однако выплаты прекратились менее чем за полгода.

Денни О'Донован обратился за помощью в суд, чтобы вернуть заработанные средства. По его подсчетам, сумма, которую должны выплатить Джанет и Рэнди Джексоны, достигает 300 тысяч долларов.

Сейчас ни артистка, ни ее представители не комментируют скандальный иск. Однако, согласно законам США, Джанет Джексон и ее брат Рэнди должны будут появиться в зале суда в ближайшее время.