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Певица Джесси Джей показала обнаженное тело в провокационных образах – 18+

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Певица Джесси Джей обнажилась
Певица Джесси Джей обнажилась / Instagram / @jessiej

Популярная американская певица Джесси Джей решила добавить эротики в свой блог. Артистка опубликовала сексуальные фото в белье и топлесс, которые вызвали резонанс среди ее поклонников.

Видимо, после разрыва отношений с Ченнингом Татумом певица Джесси Джей решила напомнить о себе. На инстаграм-странице она опубликовала несколько эротических фото, которые потрясли всю сеть.

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Перед камерой зажигательная Джесси Джей появилась в красных бикини и прозрачном топе. Еще большей сексуальности добавляло отсутствие бюстгальтера. Обнаженную грудь артистка не прикрывала руками, а зарисовала сердечками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

Но на этом Джесси Джей не остановилась. 6 мая звезда похвасталась еще одним жарким кадром. На этот раз артистка надела полосатый купальник, который подчеркнул ее стройную фигуру. Сексапильная Джесси Джей позировала на фоне яркой стены и статуи Будды, поэтому и подписала фото: "Слушай мое сердце, Будда".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J E S S I E . J (@jessiej)

И, пожалуй, эротические кадры таки дали результат: на днях возле имения Джесси Джей в Лос-Анджелесе папарацци заметили актера Ченнинга Татума. Мужчина примерил золотистые шорты любимой, когда выносил мусор. Поэтому, вероятно, пара во второй раз возобновила свой роман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости США LifeStyle Новости LifeStyle Эротика
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