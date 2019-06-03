Певица Ферги подала документы на развод, – СМИ

Знаменитая американская певица Ферги подала документы в суд, чтобы официально расторгнуть брак с актером Джошем Дюамелем. Такое решение пара приняла после 8 лет совместной жизни.

Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдеров. Певица Ферги (настоящее имя – Стейси Анна Фергюсон) и Джош Дюамель более 2 лет не проживали вместе, однако до сих пор не решались официально расторгнуть брак.

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Сейчас пара заполнила все необходимые документы и ожидает рассмотрения дела в калифорнийском суде. По словам инсайдеров, развод Ферги и Джоша будет достаточно быстрым, ведь перед обращением к служителям Фемиды они обусловили все спорные вопросы. В частности, относительно опеки над их 5-летним сыном Акслом Джеком.

Как известно, Ферги и Джош Дюамель познакомились в 2004 году во время съемок сериала "Лас-Вегас". Артистка из группы Black Eyed Peas сыграла там эпизодическую роль, а вот голливудский красавец был в эпицентре сюжета.

С тех пор влюбленные каждый раз попадали в объектив папарацци, демонстрируя идиллию в отношениях. Уже через 5 лет романа звездная пара решила официально жениться. Влюбленные всегда выглядели очень счастливыми, поэтому все поклонники до последнего надеялись, что пара все же пойдет на примирение и восстановит отношения. Однако Джош и Ферги решили вернуться к холостяцкой жизни, оставшись друзьями.

С абсолютной любовью и уважением друг к другу мы решили разойтись. Чтобы дать нашей семье время, чтобы прийти в себя, мы решили не сразу сообщать об этом общественности,

– раньше говорили Ферги и Джош.

В 2018 году Дюамель начал встречаться с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Однако их роман продлился всего несколько месяцев. А вот Ферги, видимо, решила полностью посвятить время своему сыну, ведь со времени разрыва отношений она не засветилась перед камерой ни с одним бойфрендом.