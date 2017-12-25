Певица Гвен Стефани вскоре объявит о помолвке, – СМИ

Американская певица Гвен Стефани вскоре объявит о предстоящей свадьбе. Избранником звезды является 42-летний кантри-певец Блейк Шелтон.

По информации инсайдеров издания US Weekly, пара объявит о помолвке в ближайшее время. Пока же звезды не комментируют эту информацию.

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Романтические отношения между Гвен Стефани и Блейком Шелтоном зародились еще в 2015 году. Тогда артисты были звездными судьями шоу "Голос страны" (The Voice).

Гвен Стефани переживала не самые легкие времена: ее брак с Гевином Россделом распался из-за измены мужа, поэтому певица волновалась, как ее трое сыновей переживают развод родителей. В подобной ситуации находился и Блейк Шелтон: супруга кантри-певца тоже изменяла ему. Поэтому общая проблема объединила двух артистов.

Ранее Гвен Стефани откровенно говорила, что готова второй раз выйти замуж. В то же время инсайдер из близкого окружения артистки объяснил, что звезда медлит со свадьбой из-за своих детей. 12-летний Кингстон, 10-летний Зуми и 4-летний Аполло до сих пор оправляются от развода родителей.

"Блейк всегда хотел жениться на Гвен, но она чрезвычайно осторожна, потому что у нее трое детей, о которых нужно помнить", – добавил инсайдер.