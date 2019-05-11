Певица ILLARIA во второй раз стала мамой

Участница Нацотбора на Евровидение-2018, украинская исполнительница ІLLARIA родила второго ребенка – девочку Квитославу.

О счастливом пополнении в семье артистка сообщила на своей странице в Instagram. На снимке изображены руки певицы и новорожденной малютки.

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В подписи ILLARIA отметила, что девочка появилась на свет еще неделю назад, но поделиться новостью с поклонниками она решила только сейчас.

Год ты мне снилась, девять месяцев я ждала встречи с тобой, и вот наконец это произошло! Неделю назад ты родилась, моя доченька, моя Квитослава. Спасибо тебе, что выбрала нас с Сергеем Середой быть твоими родителями,

– написала звездная мама.

Кто такая ILLARIA?

Украинская певица с греческими корнями и именем, которое означает "несущая свет". Певица утверждает, что своим творчеством хочет подарить новое дыхание украинской этнической музыке.

На отечественной сцене ІLLARIA отличается своим мистическим образом, оригинальным репертуаром и сильным чувственным голосом, диапазон которого достигает трех октав.

ІLLARIA – Сила (конкурсная песня для Нацотбора на Евровидение-2018)