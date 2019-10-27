Певица из Закарпатья выступила на российском "Голосе страны": видео

В Москве продолжаются съемки 8 сезона вокального проекта "Голос страны". На кастинги шоу пришли не только российские вокалисты, которые стремятся продемонстрировать свой талант и покорить шоу-бизнес, но и украинцы. В частности, певица из Закарпатья Рената Штифель.

На днях в сети появилось видео ее выступления в России. Рената выбрала для "слепых прослушиваний" песню "Рідна мати моя", которую эмоционально исполнила на сцене в Москве. Девушка не скрывала, что приехала на шоу из Украины, и разговаривала со звездными судьями на языке страны-агрессора. Особый тембр голоса оценили все тренеры российского "Голоса страны", поэтому Рената Штифель прошла в следующий этап вокального проекта. Девушка выбрала команду Константина Меладзе.

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В сети Рената не сдерживала своих эмоций от результата кастингов. Она назвала участие в российском проекте и поездку в Москву – "важнейшим решением", которое кардинально изменит ее жизнь.

"Это, пожалуй, мое самое трудное и важное решение! Я точно знаю, что оно разделит мою жизнь на "до" и "после". Каким будет это "после", я пока не знаю. Единственное, что я сейчас точно чувствую, это то, что я не могу жить без музыки. Я хочу, чтобы моя музыка звучала и меня услышали! Это моя новая страница, мой путь и моя жизнь. Спасибо всем тем, кто рядом со мной, всем членам жюри и зрителям за такую оценку", – поделилась Рената Штифель.

Смотрите выступление Ренаты Штифель на российском "Голосе страны-8": видео

Интересно, что тренерские кресла в российском "Голосе страны-8" заняли артисты, которые поддерживают международную политику Кремля. В частности, певица Полина Гагарина неоднократно была в Крыму после его оккупации и публично поддерживала решения Владимира Путина относительно Украины. Кроме этого, тренером шоу является скандальный Сергей Шнуров, который фигурирует в списке "Миротворца".

Что известно о Ренате Штифель?Девушка родом из Ужгорода. С детства Рената Штифель посещала вокальные кружки и мечтала стать певицей. Родители поддерживали дочь в этом увлечении, поэтому отдали ее учиться в музыкальную школу.



Рената Штифель была лауреатом украинских фестивалей и конкурсов, в частности, "Черноморские игры", "Наша Земля-Украина", "Шаг к звездам". Вокалистка была финалисткой "Детское Евровидение-2008" и "Евровидение-2012". Однако покорить отечественный шоу-бизнес певице не удалось, поэтому она участвовала в международных шоу Ti Amo (Румыния), Сhildren's Eurostar (Словакия), "Х-фактор" (Казахстан).