Певица Яна Соломко впервые прокомментировала развод: Я желаю ему только счастья и любви!

Украинская певица Яна Соломко нарушила молчание и прокомментировала развод с бизнесменом Олегом Солодуховым. Известно, что пара около года не живет вместе и уже 2 месяца как находится в разводе.

Днем ранее, 24 сентября, экс-муж Соломко, Олег Солодухов, заявил, что он уже некоторое время как находится в разводе с певицей. Эту информацию он подтвердил и журналистам LifeStyle 24. Мужчина также намекнул на новый роман Яны с американцем Джейсоном Деруло, с которым артистка недавно обнародовала фото в Instagram.

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Яна Соломко и ее друг-американец Деруло / Instagram / @yana.solo

Почему Соломко скрывала развод

Первую реакцию на заявление Олега Солодухова о разводе Яна Соломко дала изданию "КП" в Украине", где отметила, что свой развод она хотела скрыть от публики из-за дочери Киры.

Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод – это трагедия для семьи, и дочь, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публично – окей, это его право,

– заявила Соломко.

Причастность к шоу-бизнесу

В первом заявлении Солодухова говорилось о том, что ему никогда не нравилась вся "шоу-бизнес-движуха", в которой находилась его жена, но Яна это возразила, хотя и добавила, что он был лишним в этой сфере.

"Он хотел быть "в шоу-бизнесовой движухе" и ему это нравилось. Он всегда старался поддерживать меня. Возможно, не получилось... Хотя последние пять лет у меня больше движухи было на кухне и в детской, чем на сцене! Я на самом деле люблю домашний очаг, я семейный человек!" – пояснила знаменитость.

С кем осталась дочь

30-летняя Соломко добавила, что их отношения уже давно шли к тому, чтобы завершиться. Долгое время пара пыталась сохранить отношения, однако "накопилось взаимных претензий и обид", которые привели к оскорблениям: "Это можно описать банальной фразой – "не сошлись характерами".

Что касается совместной дочери Киры, то девочка осталась жить с матерью после развода. Однако Яна отметила, что всегда рада видеть отца ребенка в своем доме.

Кирочка живет со мной. Но мы часто ездим к отцу и всегда рады видеть его и ждем в гости. Я абсолютно искренне говорю – наши двери для него открыты всегда! Еще раз подчеркнуть, что я хочу только счастья и любви своему бывшему мужу. Я хочу, чтобы он был успешным, любимым и любящим мужем и отцом,

– подытожила певица.

Кто такая Яна Соломко?30-летняя исполнительница стала известна украинскому зрителю еще в 2011 году, когда приняла участие в знаменитом реалити-шоу "Холостяк", где дошла до финала проекта. С детства девушка увлекается вокалом, поэтому в свое время попала в телевизионный проект "Шанс", а затем и "засветилась" на "Американском шансе" благодаря Игорю Кондратюку. В 2012 году была участницей музыкальной группы "Real O", но потом ушла оттуда и теперь Яна активно занимается сольной карьерой. В 2014 году вышла замуж за бизнесмена Олега Солодухова и родила от него дочь Киру.