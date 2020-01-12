Певица Элли Голдинг показала третье платье со своей свадьбы: фото

Британская певица Элли Голдинг, которая в последний день августа вышла замуж за арт-дилера Каспара Джоплинга, не прекращает удивлять поклонников новыми снимками с церемонии. На днях она показала снимок, на котором предстала в третьем свадебном платье.

32-летняя певица Элли Голдинг решила не раскрывать журналистам детали своей свадьбы. Поэтому только теперь стало известно, что после шумной вечеринки 31 августа 2019 года она с возлюбленным Каспаром Джоплингом устроили еще один праздник по случаю свадьбы. На обед новоиспеченные супруги позвали ближайших родственников и друзей и вместе с ними еще раз отпраздновали важное событие.

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Для этого выхода Элли Голдинг выбрала роскошное платье в стиле невесты. Артистка красовалась в белоснежном одеянии-рубашке от знаменитого дизайнерского бренда Carolina Herrera.

А вот и я, танцую сама с бутылкой Moet в воскресенье после моей свадьбы,

– прокомментировала фото Элли Голдинг.

Как известно, свадьба Элли Голдинг и Каспара Джоплинга состоялась в Йоркском соборе, что в Великобритании. К алтарю роскошная артистка шла в белом платье от бренда Chloe. Наряд невесты было сшит из шелка, а на нем виднелась ручная вышивка бисером, символизирующая графство Йоркшир. Поэтому в СМИ сразу же отметили, что Элли Голдинг, которая является бывшей девушкой принца Гарри, мечтала о свадьбе с ним. Поэтому воплотила свои идеи относительно идеального платья для свадьбы с Каспаром Джоплингом. В то же время на фате Элли едва виднелись ее инициалы и жениха, что умилило всех гостей праздника.

После торжественной церемонии, на которую были приглашены представители королевской семьи, Элли Голдинг с Каспаром Джоплингом устроили шумную вечеринку в замке Говард. На приеме звездная невеста предстала в другом наряде – стильном платье с большим разрезом на ноге от Ralph & Russo.