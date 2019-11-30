Певица Jerry Heil попала в ДТП: никто не пострадал

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Jerry Heil попала в ДТП / Instagram / @thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil попала в аварию в Одесской области. Автомобиль, в котором ехала артистка и ее творческая команда, протараниладругая машина. В результате столкновения никто не пострадал.

Об инциденте сообщила артистка в инстаграм-сторис. По словам Jerry Heil, ДТП произошло в пятницу, 29 ноября, после ее громкого концерта в Одессе. Артистка попала в аварию впервые, о чем с волнением рассказала поклонникам.

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Как убеждает Jerry Heil, виновником столкновения был водитель другого автомобиля. Что стало причиной ДТП и насколько сильным был удар, пока неизвестно. Одесские правоохранители выясняют все детали инцидента.

"Впервые в моей жизни это произошло: я попала в аварию. В нас въехала машина", – рассказала Jerry Heil.

На момент ДТП в машине артистки находились члены ее творческой команды. В результате столкновения никто не пострадал. Интересно, что перед аварией ув Jerry Heil было предчувствие, что случится какой-то инцидент в дороге, однако певица не придала этому значения и таки села в автомобиль.

У меня были сегодня мысли, что мы попадем в аварию,
– добавила артистка.

Кто такая Jerry Heil?
23-летняя восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. С 2012 года певица Jerry Heil создавала кавер-композиции на хиты известных звезд и выкладывала видео в ютуб, а потом начала писать и собственные песни. Популярность Jerry Heil получила весной 2019 года благодаря песне "Охрана отмена", которую на ютубе прослушали более 12 миллионов раз. В конце сентября артистка презентовала дебютный альбом "Я Яна", который получил огромный успех. Со студийной пластинкой Jerry Heil отправилась во всеукраинское турне, во время которого и произошла авария.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Одессы LifeStyle
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